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星光電競大賞 「電競大叔」向玉麟加入印尼戰隊

中央社／ 台北4日電
拿下杭州亞運電競快打旋風項目銀牌的「電競大叔」向玉麟（左）4日與太太一同出席2023星光電競大賞頒獎典禮，他透露目標已經放在下一屆的名古屋亞運。中央社 中央通訊社
拿下杭州亞運電競快打旋風項目銀牌的「電競大叔」向玉麟（左）4日與太太一同出席2023星光電競大賞頒獎典禮，他透露目標已經放在下一屆的名古屋亞運。中央社 中央通訊社

第4度舉辦的星光電競大賞今天登場，拿到杭州亞運電競銀牌的向玉麟獲邀出席。向玉麟說：「拿到亞運獎牌後生活變化很多，工作也變多，現在也是印尼電競戰隊的導師。」

向玉麟在今年杭州亞運的電競快打旋風項目一路殺進金牌戰，最後和韓國對手金管禹鏖戰滿7局，才以3比4惜敗最後帶回銀牌。

亞運結束超過2個多月，向玉麟在接受中央社記者訪問時笑說，真的沒想到亞運獎牌的效應這麼大，除了工作機會多很多之外，「我也被1支印尼的電競隊伍網羅，希望我擔任類似講師的角色，幫他們訓練和挖掘更多的年輕好手」。

向玉麟透露：「接下來，我會多放一些心思在培育新秀上，像我們格鬥系電競的社群雖然並不大，但大家向心力很足夠，早期我沒錢沒資源出國比賽的時候，就是借住在社群朋友的家裡，現在我稍微有點能力了，當然希望可以回饋一些。」

在亞運奪牌後，向玉麟曾自曝另一半只有覺得他在打電動的時候最帥，今天他和太太程莞晶聯袂出席頒獎典禮。

向玉麟是台灣「最老」的電競職業選手，看在程莞晶眼中很不捨，「畢竟他不算年輕還要一直飛出國參賽會很累，對身體也影響很大，不過如果他還要繼續拚的話，我只能無條件支持。」

向玉麟指出，雖然接下來會多放一些重心在培育年輕新秀上，「但認識我的人都知道，我就是一個很愛比賽的人，所以我也不會停下腳步，下一個目標就是名古屋亞運」。

星光電競大賞是由中華民國電子競技運動協會主辦，從2019年舉辦首屆，僅在2021年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，主要目的在鼓勵電競產業知名選手、產業人士及幕後人員，持續表揚產業優秀人士。

向玉麟 亞運

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