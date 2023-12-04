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走過低潮內埔農工拳擊隊徐澔 近2年拿下三面全國賽金牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
內埔農工拳擊隊長徐澔（右）走過低潮期，上月底參加全國總統盃拳擊錦標賽，在高男組92公斤衛冕成功，也贏得近2年個人第三面全國賽金牌。圖／內埔農工提供
內埔農工拳擊隊長徐澔（右）走過低潮期，上月底參加全國總統盃拳擊錦標賽，在高男組92公斤衛冕成功，也贏得近2年個人第三面全國賽金牌。圖／內埔農工提供

內埔農工拳擊隊長徐澔走過低潮期，上月底參加全國總統盃拳擊錦標賽，在高男組92公斤衛冕成功，也贏得近2年個人第三面全國賽金牌，他今年5月面臨低潮，甚至一度自我懷疑，在老師、學長陪伴下，重新燃起鬥志，也開創自己的「徐澔傳奇」。

內埔農工拳擊隊在這次全國總盃拳擊錦標賽中拿下1金4銅與1個第五名佳績。內埔農工校長張世波說，徐澔來自瑪家鄉排灣族，高中之前是排球選手，因身高發展受限和運動傷害，在同為內農校友的父親徐士勳鼓勵下，國中畢業後加入內農體育班拳擊隊，並師承傅志群及李勝華。

徐澔在高一時展露頭角，頭兩次全國賽拿下銅牌，高二起靠著一雙重拳打響名號，接連在全國總統盃拳擊錦標賽和全中運獲金牌。

雖然接連拿下佳績，但徐澔因求好心切給自己過大壓力，5月亞青國手選拔賽，徐澔慘遭滑鐵盧，這對好勝心強的他來說，是一記沉重打擊，徐澔說，「那段時間情況很糟糕，除產生強烈自我懷疑，也不想練習，只想逃避，每天都在混日子，生活過得很空虛。但感謝老師和學長一直鼓勵我，陪伴我走過這段低潮期，讓我重新燃起鬥志和自信。」

這次總統盃，徐澔在準決賽時僅用1分鐘，便擊倒對手獲勝，決賽時更整場輾壓對手，毫無懸念奪金。教練傅志群說，「重新站起的徐澔進化成2.0版，除身體素質更好，技術更全面之外，心理素質更趨向穩定成熟，越來越有大將之風，期待他後續成長，與3.0版徐澔的誕生。」

徐澔說，最大的目標，就是在明年台北全中運完成連霸，摘下金牌，為高中拳擊生涯畫完美句點，期許上大學後，除在學科及運動專長都有好的表現，成為文武兼備的運動員外，更盼望未來自己能和杭州亞運銀牌得主賴主恩學長一樣，「做自己的太陽，也成為別人的光」回饋家鄉。

內埔農工拳擊隊長徐澔走過低潮期，上月底參加全國總統盃拳擊錦標賽，在高男組92公斤衛冕成功，也贏得近2年個人第三面全國賽金牌。圖／內埔農工提供
內埔農工拳擊隊長徐澔走過低潮期，上月底參加全國總統盃拳擊錦標賽，在高男組92公斤衛冕成功，也贏得近2年個人第三面全國賽金牌。圖／內埔農工提供

拳擊 全中運 排球

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