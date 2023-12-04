「看見Taiwan路跑」為改變環境而跑 張倫華、劉懿羚在21公里稱王封后

齊柏林導演執導的《看見台灣》上映十周年，看見．齊柏林基金會昨天（3日）於台北市區舉辦「2023看見Taiwan路跑」活動，希望一起透過這次路跑，以最環保、最健康的方式，用雙腳親近土地，喚醒更多人對環境議題與環境教育的關注，再次凝聚改變的力量。這次活動吸引了超過5000人報名參加，最終21公里男子組由張倫華以1小時19分08秒率先衝線，女子組則由劉懿羚以1小時30分00秒拿下第一。

「2023看見Taiwan路跑」共分為21公里組、10公里組以及3公里三個組別，21公里組和10公里組都分別於05:30和06:00自台北市政府前廣場出發，分別經過仁愛路、新生高架後，進入河濱公園，終點則設於大佳河濱公園。另外3公里組則是自大佳河濱公園出發後沿著河濱車道前進再原路折返。由於清晨天候涼爽，攝氏19度的溫度配上微涼的風，讓參賽選手們都能按著自己的配速去前進。

男子組21公里組前五名甚至7點前就已經抵達終點大佳河濱公園。第一名的張倫華以1小時19分08秒跑完，女子組的第一名劉懿羚也只花了1小時30分就順利完賽。此外大會首席贊助商台灣蔡司不但贊助大會，還有不少員工親自下場參賽。總經理章平達不但是賽後為選手頒獎的佳賓，自己也以1小時28分57秒完成半馬，是男子組的第五名。10公里組部分，男子組由日本籍選手山口光治以37分54秒率先完賽，女子組則是張尹慈以49分54秒完先抵達終點。

這項路跑希望藉由看見台灣的美，喚醒更多人對環境議是與環境教育的關注，因此除了現場處處可見齊柏林導演拍攝的台灣美景之外，選手獎項也十分特別，前五名跑者可分別獲得由山研社特別打造出來的台灣立體微縮山島，並按照不同名次漆上金、銀、銅等不同配色，除了是獎品更是絕美的擺飾品。另外還有齊柏林的攝影集、微幅作品、小幅作品，21公里組的第一名則是限量齊柏林典藏作品「花蓮玉里．稻田裡的大腳印」一幅。女子組冠軍劉懿羚看了獎品後很擔心，怕剛跑完半馬沒有辦法拿回家，主辦單位齊柏林基金會則貼心的表示，會將裱框的大幅作品另外郵寄給得獎者，請她不用擔心。

此外大會現場還安排了原聲國際學院的學生，現場教唱布農族的「拍手歌」。看見台灣電影中，有一幕布農族小朋友在玉山頂上合唱「拍手歌」，童聲的天籟及美麗的高山景緻令大家印象深刻，上午台灣原聲教育協會就特別安排了兩位同學上台教唱，透過簡短的教唱後，大家在大佳河濱公園一同拍手，一起高唱，更成為活動的最高潮。