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全國各級學校民俗體育競賽 苗栗後龍在國小扯鈴男女菁英賽完成9連霸

聯合報／ 即時報導
大專女舞台賽金質獎台北教大邱子秦的比賽服裝有設計過。圖／台南大學提供
大專女舞台賽金質獎台北教大邱子秦的比賽服裝有設計過。圖／台南大學提供

教育部體育署112學年度全國各級學校民俗體育競賽今天在台南大學進行最後一天、也是最精采的菁英賽後頒獎閉幕。苗栗後龍國小在國小組男女菁英賽包辦象徵全台第一的「金質獎」，也是該校在這項比賽的「9連霸」，而後龍今年參加民俗體育競賽扯鈴項目總共拿下34項特優獎，這項紀錄雖不是絕後，但絕對是空前。

菁英賽象徵「the best of the best」，由預賽成績最高兩隊進行PK ，獲勝隊伍是名符其實的「台灣第一」。苗栗扯鈴重點強校後龍國小，先在花式團體賽女子甲組擊敗金門金鼎拿下首面「金質獎」，接著男團稍後擊敗高雄五福，也獲得「金質獎」，不但雙喜臨門，也是該校的「9連霸」，成績輝煌。

國中男子組競速，桃園慈文一位女選手因掉鈴自責，用哭的下場，但接著比賽的金門金寧國中鈴掉得更兇，最後由慈文「逆轉勝」，上台頒獎時變成含淚的微笑領獎。

大專個人舞台賽台北市大林晨華的表演有劇情，從一覺醒來一路扯到抱著小鈴安然入睡，獲得「金質獎」；他在領獎時，還是前後空翻進場，戲劇效果最佳。

扯鈴其它各組得「金質獎」名單如下：國中競速團體女子組金門金寧、國中雙人賽女子組苗栗維真國中蕭慧君、杜曼禎；國中雙人賽男子組台北弘道陳妍諼、陳柏瑜；大專個人舞台賽女子組臺北教大邱子秦。

跳繩菁英賽花式團體混合組，場內12位選手將跳繩弄到連眼睛都目不瑕給的複雜程度，12位選手能在密如蜘蛛網的繩陣中穿梭不打結，還能跳繩，令現場加油的觀眾嘆為觀止。

國小組女團由重點發展學校宜蘭竹林國小擊敗雲林橋頭國小拿下「金質獎」。國小花式個人賽屏東縣忠孝國小徐智揚是台澳混血兒，四年級的他去年是拿下 「菁英獎」，今年則更上一層樓，擊敗屏東仁愛國小黃均，拿下「金質獎」，在場外觀戰的澳洲老爸為兒子的努力感到驕傲。

跳繩菁英賽其他各組優勝如下: 國小花式雙人賽女子組：宜蘭縣竹林國小林子暄、莊昀潔；國小花式個人賽女子組台北市文化國小張芯悅；國中花式雙人賽女子組台北弘道國中李諭宣、陳予柔；國中花式個人賽女子組台中市光德國中白家菱；國中花式個人賽男子組金門縣金寧國中（小）何晟煒。

後龍國小女團完成隊史「9連霸」。 圖／台南大學提供
後龍國小女團完成隊史「9連霸」。 圖／台南大學提供

體育署

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