全國各級學校民俗體育競賽 苗栗後龍在國小扯鈴男女菁英賽完成9連霸

教育部體育署112學年度全國各級學校民俗體育競賽今天在台南大學進行最後一天、也是最精采的菁英賽後頒獎閉幕。苗栗後龍國小在國小組男女菁英賽包辦象徵全台第一的「金質獎」,也是該校在這項比賽的「9連霸」,而後龍今年參加民俗體育競賽扯鈴項目總共拿下34項特優獎,這項紀錄雖不是絕後,但絕對是空前。

菁英賽象徵「the best of the best」,由預賽成績最高兩隊進行PK ,獲勝隊伍是名符其實的「台灣第一」。苗栗扯鈴重點強校後龍國小,先在花式團體賽女子甲組擊敗金門金鼎拿下首面「金質獎」,接著男團稍後擊敗高雄五福,也獲得「金質獎」,不但雙喜臨門,也是該校的「9連霸」,成績輝煌。

國中男子組競速,桃園慈文一位女選手因掉鈴自責,用哭的下場,但接著比賽的金門金寧國中鈴掉得更兇,最後由慈文「逆轉勝」,上台頒獎時變成含淚的微笑領獎。

大專個人舞台賽台北市大林晨華的表演有劇情,從一覺醒來一路扯到抱著小鈴安然入睡,獲得「金質獎」;他在領獎時,還是前後空翻進場,戲劇效果最佳。

扯鈴其它各組得「金質獎」名單如下:國中競速團體女子組金門金寧、國中雙人賽女子組苗栗維真國中蕭慧君、杜曼禎;國中雙人賽男子組台北弘道陳妍諼、陳柏瑜;大專個人舞台賽女子組臺北教大邱子秦。

跳繩菁英賽花式團體混合組,場內12位選手將跳繩弄到連眼睛都目不瑕給的複雜程度,12位選手能在密如蜘蛛網的繩陣中穿梭不打結,還能跳繩,令現場加油的觀眾嘆為觀止。

國小組女團由重點發展學校宜蘭竹林國小擊敗雲林橋頭國小拿下「金質獎」。國小花式個人賽屏東縣忠孝國小徐智揚是台澳混血兒,四年級的他去年是拿下 「菁英獎」,今年則更上一層樓,擊敗屏東仁愛國小黃均,拿下「金質獎」,在場外觀戰的澳洲老爸為兒子的努力感到驕傲。

跳繩菁英賽其他各組優勝如下: 國小花式雙人賽女子組:宜蘭縣竹林國小林子暄、莊昀潔;國小花式個人賽女子組台北市文化國小張芯悅;國中花式雙人賽女子組台北弘道國中李諭宣、陳予柔;國中花式個人賽女子組台中市光德國中白家菱;國中花式個人賽男子組金門縣金寧國中(小)何晟煒。