冰球／全國中正盃 女子組潘忻妮率冰人奪冠目標當外科醫生

112學年度全國中正盃冰球錦標賽，最後一天賽程各個組別都產生冠軍。女子組部分，冰人靠著被教練譽為「靈魂人物」的潘忻妮連進2球，最終以2比0擊敗Ice Angel奪下冠軍，教練陳彥志認為整隊配合得相當完美，也掌控住整場比賽節奏，「大家都表現很好，才有這樣的成果。」

女子組本次共有4支隊伍參賽，包括冰人、Girl Power、Ice Angel以及冰球姊妹，先進行循環賽後，冰人和Ice Angel皆以2勝1敗進入冠亞軍戰，兩軍曾在1日循環賽交手，當時Ice Angel以3比2勝出。

來到冠軍戰，冰人靠著潘忻妮兩次精彩進球，加上隊友防守掩護到位，沒讓對手進球，以2比0「復仇」勝出，陳彥志說，「潘忻妮本來是後衛，但也能進攻，她是很萬能的球員，控球、組織和掌控節奏都做得很好，是我們的靈魂人物。」不過陳彥志話鋒一轉，也肯定另外兩位前鋒的表現，「也是因為有隊友一同分擔，大家一起表現好才能拿下冠軍。」

今年剛剛從清大醫學科學畢業的「學霸」潘忻妮，小學一年級就接觸了直排輪，後來在小巨蛋開幕以後也開始打冰球，這麼多年兼顧學業和打球，從來沒想過放棄，不僅是因為從小就習慣能兩邊都做好，更多的是打球帶來的成就感。

「我很喜歡得分的成就感、贏球的成就感，還有帶著小球員一起成長、一起進步的成就感。」潘忻妮說，就像這次女子隊成員中，陣中從小學到大學畢業的球員都有，「女生參與人數本就不多，早點讓他們跟我們一起培訓，也能養成女生打球的氣氛。」

潘忻妮在2016年時第一次選入國家隊，她從世界盃資格賽就隨隊，2019年拿下2B世界盃冠軍，也曾打過冬季奧運資格賽，國手資歷豐富，不過已經畢業的她，接下來要朝外科醫生的夢想而努力，「今年4月我有隨中華隊出去比賽，不過之後我想先專心在考醫學院考試，會不會續留國家隊還不確定。」

今日除了女子組產生冠亞軍外，3對3、國中組、高中組以及公開組也都確定排名，3對3由台北狙擊手奪冠、維京人亞軍、波賽頓季軍，國中組由冰人奪冠、老虎亞軍、台北銀色野獸季軍，高中組由台北銀色野獸奪冠，維京人亞軍、黑豹季軍，公開組由維京人奪冠、波賽頓亞軍、台北狙擊手季軍。

冰人拿下女子組冠軍。 大會提供

潘忻妮國手資歷豐富，接下來要朝外科醫生的夢想努力。 大會提供

3對3冠軍，台北狙擊手。 大會提供

國中組冠軍，冰人。 大會提供

高中組冠軍，台北銀色野獸。