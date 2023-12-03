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羽球／戚又仁奪莫迪國際賽冠軍 教練讚自我突破

中央社／ 台北3日電
戚又仁。資料照
戚又仁。資料照

台灣羽球男單中生代好手戚又仁今天在莫迪國際羽球錦標賽決賽，以20比22、21比12、21比17逆轉擊敗日本好手西本拳太奪冠，教練楊鈞翔稱讚是「自我的大突破」。

世界排名第48名、26歲的戚又仁，對上世界排名第12名、29歲的西本拳太，賽前雙方交手過1次，是在今年加拿大公開賽16強，當時西本拳太以2比1的局數獲勝。

昨天的4強賽，2人都和對手苦戰3局才晉級，因此今天考驗雙方的體力和意志力。前2局雙方都各取1勝，第3局戚又仁徹底燃燒，兩度分別取得9比3、13比6的大幅領先，不過經驗老到的西本拳太還是蠶食分數，並且在追到16比16平手時又喊出傷停，企圖破壞戚又仁的情緒和節奏。

戚又仁這次沒有「中招」，對手傷停過後反而提速加強主動進攻，順利以5比1的攻勢拿下第3局和比賽冠軍，這也是他生涯中等級最高的1場賽事金盃。

中租球團教練楊鈞翔在接受中央社記者訪問時說，有過在加拿大交手的經驗後，戚又仁也知道對手在關鍵時刻「動作」特別多，因此這次特別耐住性子、保持專注，才能在第3局雙方16比16平手時打出漂亮的收尾。

楊鈞翔說：「對手世界排名第12名，這次能從他手中拿下冠軍站上頒獎台，肯定對戚又仁來說是很大的突破。」

台灣羽球男單從周天成、王子維之後，現在目光也逐漸轉向新生代的林俊易、廖倬甫、李佳豪身上，反而是中生代的戚又仁容易讓人忽略。

楊鈞翔指出，戚又仁的特性就是不會一直抱怨，一直以來默默地做對的事，當和教練團溝通時，也很願意嘗試去改變現狀、進行微調，算是非常認分的球員，「我們也相信他一定會成功」。

羽球 林俊易 周天成

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