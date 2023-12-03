印度羽賽／台將扮演大黑馬 戚又仁逆轉世界12勇奪金盃
我國男單好手戚又仁在印度西德莫迪羽賽打出生涯代表作，世界排名48的他一路闖關4強，最終2戰更連續上演逆轉勝，昨天先退世界排名31的地主拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），今天再扳倒面對世界排名12的日本西本拳太，生涯首度闖進BWF超級300賽事決賽就一舉登頂。
隸屬中租球團的戚又仁，今年曾在超級300的法國奧爾良羽賽打進8強，超級500系列賽事也留下勝場，且入選杭州亞運國手，年末在印度西德莫迪更寫下突破，昨天3局逆轉拉賈瓦特，成今天決賽唯一的台將代表。
今天面對西本拳太，戚又仁首局在18：20下瓦解對手2個局點，可惜20：20追平後沒能反撲，以20：22讓出首局，但他第二局以21：12搶下，讓戰局逼到決勝第三局。
戚又仁第三局一度取得13：6領先，但列第2種子的西本拳太逐步縮小差距，先追到16：16平手，更一度17：16超前，所幸戚又仁頂住壓力，連下5分結束比賽，以21：17迎接第一座超級300賽事金盃。
奪勝的剎那，戚又仁拋下球拍，雙手握拳吶喊迎接生涯等級最高金盃；這場3局激戰共歷時1小時又19分鐘，差點追平兩人今年加拿大公開賽碰頭的1小時21分鐘馬拉松對決。
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