國際拔河邀請賽錦標組 中華男、女代表隊全勝摘雙金

頂著世界冠軍光環，中華女子拔河代表隊今天在2023國際拔河邀請賽展現王者霸氣，以全勝之姿拿下540公斤級錦標組金牌；男子隊同樣以8連勝摘金，替今年賽事劃下完美句點。

2023國際拔河邀請賽今天在台中中港高中進行最後一天錦標組賽事，今年共有7個國家、11支隊伍參賽，地主在前一天公開組已拿下2金、2銀、1銅，今天男、女代表隊再添雙金入袋，總計本屆賽事累計4金、2銀、1銅成最大贏家。

今天進行以「國家隊」為主體的錦標組賽事，中華隊在男子600公斤級預賽強勢拉出6連勝，以預賽第1之姿晉級4強，接著再依序拉下美國與泰國，成功登頂摘金。

接著登場的女子組，中華娘子軍同樣勢不可擋，預賽戰績同樣高掛第1，複賽先拉垮越南，金牌戰再輕取韓國，完成包攬雙金任務。

台灣將在2026年舉辦世界室內拔河錦標賽，世界拔河總會秘書長賀斯卓（Maaike Hornstra）也趁來台視察時充當起「說客」，主動邀約這次來台參賽的東南亞國家，相約2026年台灣見。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬透露，賀斯卓過去是荷蘭拔河國家隊的一員，也曾在2009年高雄世界運動會時來台參賽，對台灣印象極佳，這次賀斯卓應邀來台，「他還上網做功課，知道台灣的自行車道一級棒，到台灣後也租了1台自行車，比賽結束後他要騎車往北遊覽，最後抵達新北視察完世錦賽場地後再搭機離台。」