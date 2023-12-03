亞錦賽1.7萬人大巨蛋大考驗 蔣萬安：估35-40分散場完畢

台北大巨蛋今天舉辦亞錦賽開幕賽台韓大戰，不同上次測試賽許多人提前離場，今天台韓大戰1.7萬球迷將看到比賽最後，也將是大巨蛋首度1.7萬人潮同時散場的交通大考驗。台北市長蔣萬安今天表示，今天整體狀況不同上次測試賽，上次是下午，今天是晚上比賽，加上台韓大戰，市府預估1.7萬人潮，35至40分鐘可疏散完畢，會隨時監測人流的疏散狀況。

蔣萬安今天在大巨蛋受訪也提到，他昨天下午特別花了一個小時，實際走了一遍相關交通動線，從親自搭乘捷運，從國父紀念館站五號出口上來，隨著動線看接駁車站點，並且聽取交通局、捷運公司、體育局相關疏散規畫簡報，包括捷運公司、交通局等都有規畫散場動線。

蔣說，以捷運為例，北捷會加密班次，縮短班次時間最密兩分半就會有一班車，也會隨時因應調整，如果需要的話，也會比照跨年三級管制，從月台、閘門到出口，會即刻因應調整。