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冰球／全國中正盃國手帶隊爭奪榮耀 還要拚奧運資格賽、世界盃盼拿獎牌

聯合新聞網／ 綜合報導
國手沈延縉(白衣教練)率隊參賽，期待爭取榮耀。 大會提供
國手沈延縉(白衣教練)率隊參賽，期待爭取榮耀。 大會提供

112學年度全國中正盃冰球錦標賽4日持續在台北小巨蛋副館滑冰場進行賽事，不少球隊的教練其實都是國家隊成員，而今年4月中華冰球代表隊才在世界盃3A級別中拿下冠軍，總教練翁鐸也特別到場觀察球員表現，「接下來我們目標放在明年2B的世界盃，希望能先至少拿下2勝，並朝獎牌努力。」

今年冰球世界盃3A級別，中華隊接連打敗泰國、南非、盧森堡，以及土庫曼，以全勝之姿拿下冠軍，創下成隊16年來的最佳成績，翁鐸認為，奪冠關鍵就在於防守的進步，「以前我們都是失分偏高，平均一場可能6、7分，但這次我們總共只掉了4分，防守做得很扎實。」

本次奪冠的球員中，不少人都有參與中正盃賽事，包括隊長沈延縉，他除了帶領波賽頓參賽外，自己也為該隊出賽公開組，他表示台灣冰球比賽不多，因此每場比賽都很珍貴，中正盃也是絕對要爭取榮耀，「這是我們的年度目標。」

目前已經33歲的沈延縉，談到當時奪冠的心情，坦言真的很感動，從2009年進入成人隊至今，終於在世界盃中奪冠，接下來挑戰2024世界盃，雖然年紀漸長，「但我的角色比較多是給予經驗，帶領年輕球員去打，我們低標是先留在2B等級，而目標則是要拿下獎牌。」

同樣是球員身兼教練的林宏儒，則是帶領維京人在高中組打進冠軍戰，自己在公開組也要拼好成績，家住台中的他，為了和國家隊訓練，常常需要開夜車往返，雖然很辛苦但他從不曾想過放棄，「一方面是真的很喜歡這個運動，一方面是奪冠圓夢後，覺得一切努力都直得了，還想拼到不能打為止。」

不過在參與世界盃前，中華隊於12月11日將先前往塞爾維亞參與奧運資格賽，本次中華隊和地主塞爾維亞、克羅埃西亞以及土耳其同組，翁鐸表示，奧運資格賽主要是以練習、增加年輕球員的經驗為主，「我們是這個組別中排名最低的球隊，所以不會特別爭勝負，還是讓球員去學習對抗世界高水準球員，這是很好的學習機會，讓他們知道自己的不足後從中做改進。」

國手林宏儒(黑)帶領維京人，同時也為維京人出賽公開組。 大會提供
國手林宏儒(黑)帶領維京人，同時也為維京人出賽公開組。 大會提供

國家隊 塞爾維亞 奧運 克羅埃西亞 土耳其

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