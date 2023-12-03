足球／歐國盃明年登場 西、克、義成死亡之組

足壇四年一屆的歐國盃明年在德國登場，3日抽出一組死亡之組！2024歐國盃將在明年6月中開踢，本屆東道主是德國，3日抽籤將24強分入6個小組，德國將與同組的蘇格蘭進行開幕戰。死亡之組是B組，由強權西班牙、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞與衛冕冠軍義大利組成，西、克、義三國曾在2012歐國盃同分在一組，而西國與克國更是連4屆歐國盃對決。

歐國盃正賽24強

素有小世界盃之稱的歐國盃，四年一度將在明年登場。根據《奧林匹克體育網》報導，2024歐國盃3日在德國漢堡舉行抽籤儀式，歐國盃正賽有24強，分入6個小組，其中有20強的名額在歐國盃預選賽產生，故以歐國盃預選賽戰績作為檔次區分依據，最後4強是保送的東道主德國，以及歐國聯給出的3個附加賽復活名額，至今仍有12隊競爭，最後3張門票所屬將於明年3月揭曉。

如同過往賽制，歐國盃小組賽將取16強進到淘汰賽，6組的前2名保證出線，而成績前4好的分組第3也能出線，大大減少死亡之組難踢的程度，但本屆仍抽出一組明面上的死亡之組、與隱藏的死亡之組。

死亡之組在哪？

本屆歐國盃開幕戰由分入A組的蘇格蘭，迎戰地主德國，由於德國近年來在各項國際賽的疲軟狀態，A組（德國、匈牙利、蘇格蘭、瑞士）被視為隱藏的死亡之組：誰都可能出線、也誰都可能出局。

而最顯眼的死亡之組則是B組，由西班牙（一檔）、阿爾巴尼亞（二檔）、克羅埃西亞（三檔）與衛冕冠軍義大利（四檔）所組成。克國與義國都在預選賽分組僅奪第二，義大利更是在預賽最終戰艱困逼平烏克蘭、才驚險擠下烏國取得小組第二晉級，預選賽戰績不佳導致義國落在第四檔次，才形成這組死亡之組。

另外，西國、克國、義國更是歐國盃的老熟人，西國與克國將是連4屆碰頭，而衛冕軍義國上屆就是在四強淘汰西國，這3國更曾在2012歐國盃同分在C組，當時出線者最終成績都很好，是當年的冠軍隊西班牙與亞軍隊義大利。

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