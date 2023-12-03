跆拳道／因傷退出銅牌戰 羅嘉翎無緣大獎賽總決賽頒獎台

杭州亞運帶傷踢下銀牌，我國跆拳道好手羅嘉翎第一次參加世界跆拳道大獎賽總決賽就勇闖4強，但台灣時間今天凌晨4強賽再度對決世界排名第一的中國大陸好手駱宗詩，銅牌戰因傷勢關係沒能出賽，無緣年終大賽頒獎台。

世界跆拳道大獎賽總決賽在英國曼徹斯特舉行，每個量級只邀請奧運排名前16的選手參加，羅嘉翎去年以1名之差錯過大賽，今年以排名第6的身份獲邀，台灣時間昨晚開始的賽事一路過關斬將，首戰2：0擊敗希臘女將卡爾泰基（Faidra Kalteki），8強賽以2：1力退比利時亞塞曼妮（Raheleh Asemani）。

4強賽遭遇杭州亞運金牌戰對決過的駱宗詩，羅嘉翎仍落下風，第一局得分掛零，第二局雖獲得5分，但遭駱宗詩踢下14分，沒能將戰局延長到第三局，也錯過金牌戰機會。

羅嘉翎原本要和地主鮑爾（Aaliyah Powell）在銅牌戰對決，但羅嘉翎決定退賽，團隊透露是因傷勢關係未能出賽，傷勢已由醫師評估中。

駱宗詩金牌戰對決美國狄龍（Faith Dillon）延續連勝，首局以19：2拿下，第二局再以21：13獲勝，直落2完成衛冕。