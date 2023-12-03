快訊

比iPhone 15 Pro更多功能？ iPhone 16傳全系列搭載「動作按鈕」

中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

台股對港股出現黃金交叉？專家破解謬論：指數怎能比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跆拳道／世界跆拳道大獎賽總決賽 羅嘉翎銅牌戰退賽

中央社／ 台北3日電
羅嘉翎在英國舉行的世界跆拳道大獎無緣站上頒獎台。報系資料照
羅嘉翎在英國舉行的世界跆拳道大獎無緣站上頒獎台。報系資料照

台灣跆拳道好手羅嘉翎今天在英國舉行的世界跆拳道大獎賽總決賽，女子57公斤級銅牌戰，疑似腳部不適退賽，無緣站上頒獎台。

羅嘉翎在今年5月被診斷出左腳有疲勞性骨折的傷勢，隨後就一直帶傷拚戰，但仍舊在成都世大運、杭州亞運各拿下一面銀牌。

10月下旬的台南全國運動會，羅嘉翎雖然順利完成連霸，但比賽過程中多次因為傷勢而面露痛苦表情，也讓她這次出征英國曼徹斯特的世界跆拳道大獎賽總決賽增添變數。

羅嘉翎在女子57公斤級首戰以2比0擊敗希臘選手卡爾泰基（Faidra Kalteki）後，8強賽再以2比1險勝比利時女將亞塞曼妮（Raheleh Asemani），晉級4強後又遭遇天敵、中國好手駱宗詩。

羅嘉翎對駱宗詩的4強賽始終找不到破解之道，首局以0比7落敗，第2局更以大比分的5比14不敵對手，最終就以積分0比2的分數敗下陣來，確定無緣金牌戰。

羅嘉翎在今年亞運的金牌戰，同樣不敵世界第1的駱宗詩拿下銀牌。

進入到銅牌戰的羅嘉翎對上地主選手鮑爾（AaliyahPowell），但最終羅嘉翎疑似腳部不適而決定退賽，但依照規定仍可獲得21.6分的積分，只不過原本奧運積分排名第6的羅嘉翎，排名暫時不會有變化。

羅嘉翎 跆拳道 亞運

延伸閱讀

跆拳道／世界跆拳道大獎賽總決賽 羅嘉翎4強對決駱宗詩

跆拳道／衝刺奧運積分 羅嘉翎出征世界大獎賽總決賽

跆拳道／羅嘉翎太原站遭刁難 要求遮住道帶「國手」2字

亞運跆拳道／銀恨！ 羅嘉翎過不了世界第一 落淚台語自嘲

相關新聞

世青少桌球錦標賽 台灣男雙郭冠宏、徐絃家U15摘金

在斯洛維尼亞舉行的世界青少年桌球錦標賽，台灣小將郭冠宏和徐絃家，在U15男雙決賽以11比6、12比10、11比8直落3的...

跆拳道／因傷退出銅牌戰 羅嘉翎無緣大獎賽總決賽頒獎台

杭州亞運帶傷踢下銀牌，我國跆拳道好手羅嘉翎第一次參加世界跆拳道大獎賽總決賽就勇闖4強，但台灣時間今天凌晨4強賽再度對決世...

62歲Q嬤 練健力3年創亞洲紀錄

62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，接觸健力運動短短3年，從新手練成國手，去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇...

拔河／國際邀請賽公開組 我國豪奪2金2銀1銅

2023國際拔河邀請賽今天在台中中港高中點燃戰火，台灣無愧「拔河王國」美名，共包攬2金2銀1銅、並寫下「完全制霸」，明天...

學校民俗體育競賽 茄萣國小宋江陣成軍4年奪3連霸

112學年度全國各級學校民俗體育競賽今天在國立台南大學舉行開幕典禮，體育署副署長房瑞文致詞盛誇這項比賽集合全台20個縣市...

柔道／會社應援團助陣 連珍羚東京奪牌直呼非常榮幸

我國旅日「柔道女王」連珍羚今天在東京大滿貫賽拿下個人在此賽事的第三面銅牌，而今天連珍羚在日本的會社也組成應援團到場支持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。