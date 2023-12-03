跆拳道／世界跆拳道大獎賽總決賽 羅嘉翎銅牌戰退賽

台灣跆拳道好手羅嘉翎今天在英國舉行的世界跆拳道大獎賽總決賽，女子57公斤級銅牌戰，疑似腳部不適退賽，無緣站上頒獎台。

羅嘉翎在今年5月被診斷出左腳有疲勞性骨折的傷勢，隨後就一直帶傷拚戰，但仍舊在成都世大運、杭州亞運各拿下一面銀牌。

10月下旬的台南全國運動會，羅嘉翎雖然順利完成連霸，但比賽過程中多次因為傷勢而面露痛苦表情，也讓她這次出征英國曼徹斯特的世界跆拳道大獎賽總決賽增添變數。

羅嘉翎在女子57公斤級首戰以2比0擊敗希臘選手卡爾泰基（Faidra Kalteki）後，8強賽再以2比1險勝比利時女將亞塞曼妮（Raheleh Asemani），晉級4強後又遭遇天敵、中國好手駱宗詩。

羅嘉翎對駱宗詩的4強賽始終找不到破解之道，首局以0比7落敗，第2局更以大比分的5比14不敵對手，最終就以積分0比2的分數敗下陣來，確定無緣金牌戰。

羅嘉翎在今年亞運的金牌戰，同樣不敵世界第1的駱宗詩拿下銀牌。

進入到銅牌戰的羅嘉翎對上地主選手鮑爾（AaliyahPowell），但最終羅嘉翎疑似腳部不適而決定退賽，但依照規定仍可獲得21.6分的積分，只不過原本奧運積分排名第6的羅嘉翎，排名暫時不會有變化。