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62歲Q嬤 練健力3年創亞洲紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供

62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，接觸健力運動短短3年，從新手練成國手，去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光，10日又要第三度出國參加亞洲經典健力錦標賽。

她是嘉市推動「樂齡勇壯城」典範，東吳大學政治系、中興法商學院（台北大學）公共政策研究所畢業，教書結婚生育3名子女，退休前練健力出國比賽奪金，讓她很滿意「意外人生！」

「代表國家奪金是做夢都沒想到的事！」李彩薇說，運動只是想減重保持健康，沒想到有天練到出國比賽，兒子鼓勵參加台南市長盃、全國青年盃等，創大會及全國紀錄，讓她有信心挑戰國際賽，通過選拔成為國手，參加亞洲健力賽長青組60至69歲女子組69公斤級，硬舉以115公斤奪金，蹲舉100公斤、臥舉50公斤，以及總和265公斤，連奪4金，每項都打破紀錄。

身高148公分、體重68公斤李彩薇，臉上總掛著笑容，給人開朗陽光形象，接觸健力曾上課練瑜伽、肚皮舞，學不會，因教書長時間站立，膝蓋不好，最後選擇游泳，維持20幾年晨泳，直到幾年前游泳池關門，換一家有游泳池健身房。

健身房有重訓設備，擁有ACE專業健身教練證照兒子建議她試試，當她教練，接觸重訓後發現過去運動只是「活動筋骨」，她說，練健力最大好處「不用挨餓還能養肌肉」。

練健力每周3至4天，1天練1.5至2小時，做完會肌肉痠痛，但她喜歡身體回饋感覺，最開心是可以正常飲食，不必像以前吃多發胖，出國比賽發現練健力的人愈來愈多，年長者增加。出了名，兒子為她在臉書開設「健力Ｑ嬤李彩薇」，與網友分享練健力的甘苦。

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