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拔河／國際邀請賽公開組 我國豪奪2金2銀1銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2023國際拔河邀請賽公開組我國今天拿下2金2銀1銅。圖／拔河協會提供
2023國際拔河邀請賽公開組我國今天拿下2金2銀1銅。圖／拔河協會提供

2023國際拔河邀請賽今天在台中中港高中點燃戰火，台灣無愧「拔河王國」美名，共包攬2金2銀1銅、並寫下「完全制霸」，明天則輪到國家隊參賽的「錦標組」登場，台灣隊將全力出擊盼能再添「金喜」。

因疫情停辦3年的國際拔河邀請賽，今年在疫情緩和下總算復辦，比賽採世界拔河錦標賽規格舉辦，共有7個國家、共11支隊伍報名參賽，賽事分成兩天進行，今天是以「俱樂部」形式參賽的公開組，明天則是重頭戲「錦標組」。

公開組今天上演男子600公斤級與女子540公斤級賽事，男子組方面，地主台灣毫不留情包攬金、銀、銅所有獎牌，由高雄壽山高中摘金，國立體大奪銀，鼓山高中則拿下銅牌。

女子組方面，以二軍參賽的景美女中與台灣師大聯軍，輕鬆登頂稱后，而銀牌則由花蓮東華與新社聯軍拿下，而泰國在台灣雙強夾擊下，拿下一面銅牌。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，國際拔河邀請賽除了能給自家選手更多比賽的舞台和機會，一方面也是透過比賽和其他國家選手交流，不過他也強調，就算是來交朋友，「該拿的獎牌還是要拿。」

明天錦標賽組台灣將派出今年世界拔河錦標賽金牌娘子軍應戰，男子組也會由世錦賽銅牌班底出擊，卓耀鵬強調，今天公開賽只是開胃菜，明天錦標組才是真正主菜，他期許選手們正常發揮，延續今天的奪牌氣勢，把金牌全部留在自家。

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