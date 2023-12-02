學校民俗體育競賽 茄萣國小宋江陣成軍4年奪3連霸

112學年度全國各級學校民俗體育競賽今天在國立台南大學舉行開幕典禮，體育署副署長房瑞文致詞盛誇這項比賽集合全台20個縣市、332校、9083人次的民俗體育菁英參賽，且已連辦22年，民俗體育就是台灣的全民運動，體育署將全力支持這項比賽繼續辦下去。

台南大學校長陳惠萍以東道主身份歡迎來自全國各地的民俗體育種子，強調這項競賽在台南大學已經舉辦第22個年頭，特別要感謝民俗體育發展中心主任蔡宗信教授讓這項競賽繼續傳承下去，讓全國透過民俗體育可認識台灣鄉土運動的「力」與「美」。

今天登場的武陣項目，國小組宋江陣男女混合組只有嘉義古民、高雄內門、茄萣與台南市歸南國小4隊參加，內門國小陣中的鑼鼓手鄭子綸，從小二就在陣中，今年已是6年級，也是最後一次參賽，他因頭部需要特別防護，也是全場唯一戴「亞洲杯橄欖球」頭盔出賽的選手，大家都為他加油打氣。

內門國小宋江陣因教練李榮家正式到校任職，訓練更強化，期待今年能突破去年優等成績，可惜今天仍獲優等，老師在旁鼓勵學生繼續努力，明年再來爭取佳績。

高雄市茄萣國小成軍4年，前年第一次參賽就拿下特優，去年連霸，今年再度以21人組成的「小而美」宋江陣，每位選手表現都很稱職，不論武拳弄棒或耍刀槍都很到位，順利完成「3連霸」。

而來自無米樂故鄉的台南市菁寮國小今年仍出動獅陣參賽。有別於一般宋江陣的頭旗和雙斧，由金獅帶隊跑陣法，令人耳目一新。菁寮國小全校只有43位學生，此次就出陣31人；老師說，扣除一年級的幾乎已「全校皆兵」，每年都在擔心人手不足。