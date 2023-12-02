柔道／會社應援團助陣 連珍羚東京奪牌直呼非常榮幸

我國旅日「柔道女王」連珍羚今天在東京大滿貫賽拿下個人在此賽事的第三面銅牌，而今天連珍羚在日本的會社也組成應援團到場支持，對於能夠在東京站上頒獎台，她也強調非常榮幸。

2年前的東京奧運連珍羚在首輪爆冷出局後一度陷入低潮，不過今年杭州亞運她拿下金牌重新證明自己，在本周登場的東京大滿貫賽中，她最終也順利拿下銅牌，繼2010年和2012年後再度站上東京大滿貫賽頒獎台，也是個人生涯第6面大滿貫賽獎牌。

對於今天在會社應援團見證下奪牌，連珍羚賽後也表示：「這是繼東京奧運後IJF系列賽事的第一面獎牌，很開心可以在會社強大的應援下，在平常很照顧我們的人們面前，展現出自己的柔道，我覺得非常榮幸。」

而這次東京大滿貫也是連珍羚今年最後一場賽事，接下來她仍將朝著巴黎奧運持續努力、爭取積分，希望能延續今年的好狀態。