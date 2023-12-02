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亞洲健力賽紀錄保持人嘉義62歲Ｑ嬤上演意外傳奇人生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供

62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，接觸健力運動短短3年，從新手練成國手，去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光，10日又要第三度出國參加亞洲經典健力錦標賽。

她是嘉市推動「樂齡勇壯城」典範人物，非運動體育科班出身，東吳大學政治系、中興法商學院（台北大學）公共政策研究所畢業，教書、結婚成家、生育3名子女，退休前練健身出國比賽奪金，讓她很滿意「意外人生！」

「代表國家出賽奪金是做夢都沒想到的事！」李彩薇說，運動只是想減重保持健康，沒想到有天練到出國比賽，開始只是想找適合運動，練健力後，在兒子鼓勵下參加國內賽，在台南市長盃、全國青年盃等，分別創大會及全國紀錄，讓她有信心挑戰國際賽，通過選拔成為國手，赴杜拜參加亞洲健力錦標賽長青組60至69歲女子組69公斤級，硬舉以115公斤奪金，蹲舉100公斤、臥舉50公斤，以及總和265公斤，連奪4金，每個項目都打破亞洲紀錄。

身高148公分、體重68公斤李彩薇，臉上總掛著笑容，給人開朗陽光形象，接觸健力前練瑜珈、肚皮舞，但她說，瑜珈筋骨軟動作做不來、跳肚皮舞不懂怎麼用腹部力量，上半年課學不會，因教書長時間站立，膝蓋不好，最後選擇游泳，每次游90分鐘自由式。

她維持20幾年晨泳，直到幾年前游泳池關門，換一家有游泳池健身房，健身房有重訓設備，擁有ACE專業健身教練證照兒子建議她試試，兒子當媽媽教練，接觸重訓，她發現過去運動只是「活動筋骨」程度，練健力最大好處「不用挨餓還能養肌肉」，因為重訓要在運動後30分鐘補充蛋白質，達到修復、增加肌肉目的。

過去每天游泳，改練重訓每周3至4天，1天練1.5至2小時，房身員工告訴她，她是最認真的人，雖做完會肌肉痠痛，但她喜歡身體回饋感覺，最開心是可正常飲食，不必像以前吃多發胖，出國比賽發現練健力的人愈來愈多，年長者增加。出了名，兒子為她在臉書開設「健力Ｑ嬤李彩薇」，與網友分享練健力的甘苦。

62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇（右）去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇（右）去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，從新手練成國手，成為亞洲紀錄保持人。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光。圖／李彩薇提供
62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光。圖／李彩薇提供

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