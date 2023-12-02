亞洲健力賽紀錄保持人嘉義62歲Ｑ嬤上演意外傳奇人生

62歲健力Ｑ嬤、嘉義大學講師李彩薇，接觸健力運動短短3年，從新手練成國手，去年底代表台灣到杜拜參加亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌成為亞洲紀錄保持人，站上國際舞台，為台灣爭光，10日又要第三度出國參加亞洲經典健力錦標賽。

她是嘉市推動「樂齡勇壯城」典範人物，非運動體育科班出身，東吳大學政治系、中興法商學院（台北大學）公共政策研究所畢業，教書、結婚成家、生育3名子女，退休前練健身出國比賽奪金，讓她很滿意「意外人生！」

「代表國家出賽奪金是做夢都沒想到的事！」李彩薇說，運動只是想減重保持健康，沒想到有天練到出國比賽，開始只是想找適合運動，練健力後，在兒子鼓勵下參加國內賽，在台南市長盃、全國青年盃等，分別創大會及全國紀錄，讓她有信心挑戰國際賽，通過選拔成為國手，赴杜拜參加亞洲健力錦標賽長青組60至69歲女子組69公斤級，硬舉以115公斤奪金，蹲舉100公斤、臥舉50公斤，以及總和265公斤，連奪4金，每個項目都打破亞洲紀錄。

身高148公分、體重68公斤李彩薇，臉上總掛著笑容，給人開朗陽光形象，接觸健力前練瑜珈、肚皮舞，但她說，瑜珈筋骨軟動作做不來、跳肚皮舞不懂怎麼用腹部力量，上半年課學不會，因教書長時間站立，膝蓋不好，最後選擇游泳，每次游90分鐘自由式。

她維持20幾年晨泳，直到幾年前游泳池關門，換一家有游泳池健身房，健身房有重訓設備，擁有ACE專業健身教練證照兒子建議她試試，兒子當媽媽教練，接觸重訓，她發現過去運動只是「活動筋骨」程度，練健力最大好處「不用挨餓還能養肌肉」，因為重訓要在運動後30分鐘補充蛋白質，達到修復、增加肌肉目的。