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柔道／年度封關戰 楊勇緯東京大滿貫拚突破

中央社／ 台北2日電
「柔道男神」楊勇緯（前左）3日將在柔道東京大滿貫賽男子60公斤級亮相，面對年度最後1場賽事，他期盼能突破個人在東京大滿貫成績。（劉文等提供）中央社
「柔道男神」楊勇緯（前左）3日將在柔道東京大滿貫賽男子60公斤級亮相，面對年度最後1場賽事，他期盼能突破個人在東京大滿貫成績。（劉文等提供）中央社

「柔道男神」楊勇緯明天將在柔道東京大滿貫賽男子60公斤級亮相，首戰將出戰墨西哥選手華瑞茲，面對年度最後1場賽事，去年在16強出局的他期盼，能突破個人在東京大滿貫成績。

楊勇緯今年先是在成都世大運奪得銀牌，後來摘下杭州亞運金牌，不僅締造個人新里程碑，還是台灣在亞運史上第100金得主，11月轉戰伯斯柔道公開賽後，再度稱霸男子60公斤級。

楊勇緯在結束澳洲賽事後，再度前往日本移地訓練，備戰東京大滿貫賽，這也是他年度最後一場賽事，目前奧運積分排名第1的日本選手永山龍樹也會參賽，暫居第2的楊勇緯也將繼續爭取積分。

楊勇緯去年止步東京大滿貫賽16強，他接受中央社記者訪問時表示：「其實這次準備得都差不多，因為是在日本比賽，主要就是適應環境、維持強度，希望能突破自己在東京大滿貫的成績。」

楊勇緯首戰對手為22歲墨西哥選手華瑞茲（ArathJuarez），將是雙方生涯首度對決。

根據巴黎奧運參賽規定，各量級奧運積分排名前17名選手將取得參賽資格，教練劉文等表示，目前評估楊勇緯積分應已足夠，但仍希望盡量爭取更多積分，穩定維持在前8名、取得種子序。

一路看著楊勇緯從東京奧運摘銀，到今年上半年陷入低潮，後來又在杭州亞運舞台重新證明自己，劉文等指出，從過去至今，一直看到楊勇緯持續進步，「他的進步是沒有停過，只是他越到頂尖，進步看起來好像是停滯，大家都差那麼一點點，誰多拚那一點點，高度就不同，我們都是努力想要改變那一點點的東西。」

楊勇緯 亞運

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