羽球／莫迪國際羽賽 男單台灣內戰戚又仁晉4強

在印度舉行的超級300系列莫迪國際羽球錦標賽，台灣男單在8強上演內戰，最終戚又仁技高一籌，以21比12、13比21、21比13擊敗李佳豪挺進4強。

26歲、世界排名第48名的戚又仁，和24歲、世界排名第36名的李佳豪，在國際賽場上僅交手過1次，是在今年泰國公開賽會外賽，當時李佳豪獲勝，而2人都是台灣男單中生代的接班好手。

今天前2局雙方都以大比分各搶下1勝，關鍵的第3局戚又仁在5比4領先時掌握先機連得5分拉開比數，儘管李佳豪試圖追分，但無奈最多僅有連得3分的攻勢，戚又仁保持足夠優勢直到比賽結束都沒受到威脅。

至於女單賽事，台灣僅存希望許玟琪，面對馬來西亞好手黃玲青，在先以19比21輸掉首局後，接著連續以21比17、21比15逆轉獲勝，順利挺進4強，對手將是丹麥的傑克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）。

台灣男雙組合蘇敬恒、林秉緯今天在8強對上英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），雙方苦戰1小時又35分鐘，才以21比16、21比23、26比28輸得可惜。

其中關鍵第3局，蘇敬恒、林秉緯在16比20時化解對手4個賽末點逼進20比20的「丟士（Deuce）」，可惜在歷經7度平手後還是敗下陣來。