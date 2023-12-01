學校民俗體育競賽 後龍國小扯鈴獲14特優表現搶眼

教育部體育署112學年度全國各級學校民俗體育競賽，12月1日起移師國立台南大學進行第二階段4項賽程，今天率先登場的扯鈴各項競速賽事，扯鈴重點發展學校苗栗後龍國小拿下14個特優，表現最為搶眼。

繼上周末在吳鳳科大的9個項目之後，今天起在台南大學進行扯鈴、跳繩、武陣和陀螺等4項比賽；下午進行挑戰個人體能極限的繞腳競速、拋鈴跳繩競速、迴旋互拋競速和團體競速賽登場，其中苗栗後龍國小和建台、維真國中三間串連的扯鈴重點學校共拿下18項特優，其中17項都還是「特優中的特優」，是表現最亮眼的「扯鈴團」。

今年扯鈴項目共有1895人次參賽，是13個項目的第一大戶，由於參賽人次大爆炸，在限制報名下，還是得分三天才能賽完。首先登場的繞腳競速賽，後龍國小雙胞胎姐弟檔洪悅家在高年級組一分鐘繞出240下，洪悅恩268下，是今年包括國中、高中、大專各組的最快成績。

今年已升六年級的洪悅家去年一分鐘繞出320下的「超人」成績，大家期待她今年能更上一層樓，可惜止於240下，反讓弟弟超前。今年繞出200下的選手比比皆是，包括金門金鼎、台北大安、桃園北門、甚至非重點的台南賢北國小都有200下的高手。

拋鈴競速賽必需拋鈴後再跳繩一次迴旋，這樣才算1下，又要拋又要跳，很辛苦。去年能有80下就很厲害了，今年成績再進化，後龍國小蔡宸裕一分鐘連拋帶跳111下，手腳不但不會軟，連帶顆很強的心臟。國小組其它突破100下的選手包括國中組苗栗維真謝丞凱101下、建台彭宣榕103下，今年「破百俱樂部」盡是「後龍幫」的天下。

此外，去年在高中個人舞台賽菁英賽獲得冠軍的劉曜熙，特別在今年賽事前一個月返回花蓮特訓學弟妹們扯鈴技巧，他分享在扯鈴運動中除學習技藝、培養紀律外，也因此擴大視野結交許多扯鈴愛好者，自己更是因為扯鈴申請到台北市立大學就讀作了最好榜樣，他說當找到自己喜歡事物，從其中獲得的自信及成就感，是人生中最寶貴的經驗。