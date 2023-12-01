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帶傷痕參加大力士賽 八仙塵爆李慧珠活出新人生
第1屆台灣大力士比賽今天起一連3天在台大綜合體育館登場，首日的女子U54公斤級賽事，曾是八仙塵爆傷者李慧珠克服傷痛，勇敢帶著結痂疤痕參賽，就想推動肌力訓練的重要性。
李慧珠在2015年、22歲最青春年華的時候，成了八仙塵爆意外的傷者，當時她全身42%面積受傷，傷勢多集中在四肢的2、3度燒燙傷，到現在還清晰可見結痂疤痕，但李慧珠不介意他人眼光，自信地穿著短褲參賽。
李慧珠在接受中央社記者訪問時說，受傷後1年內的醫療過程是最痛苦的部分，「就算回到職場上班還是要持續傷後的復健，但我不想要當一般人，我想要跟所有的人說，就算受到這麼嚴重的傷勢，生活依舊可以過得很美好」。
八仙塵爆受傷後1年多，李慧珠回到職場上班擔任百貨公司的樓管，後來接觸到健美訓練，才開始對於重訓、肌力訓練有所瞭解，隨後到「怪獸訓練基地」受訓上課，現在已是專業教練。
李慧珠說，一開始訓練時結痂的疤痕都還會因為充血而略微滲血，但我一點都不怕也不覺得辛苦，「可能自己有女漢子的性格在，我反而想要成為燒燙傷患者中最強的代表，也可以激勵其他的傷患勇敢走出新人生」。
現在已是專業合格的教練李慧珠強調，重量和肌力訓練對每個人都有很多好處，尤其是老年人在經由適當訓練後，可以避免很多生活上的意外，非常值得推廣。
台灣首度舉辦的大力士比賽，男、女組都分為5個量級，今年還邀請到綽號Big Z的立陶宛大力士薩維克斯（Zydrunas Savickas）來台和觀眾互動。
參賽選手選手皆須經過「滾木槓推舉」、「農夫走路」、「沙包上肩」、「硬舉」等4個項目，考驗速度、爆發力和最大肌力，從每個量級選出前5名得主。
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