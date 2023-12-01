上次獎金拿來修祖厝 國光獎金后李孟竹今年要存一半 

112年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮在今天舉行，今年我國好手在成都世大運、杭州亞運佳績加持下，共頒出4億4670萬元的獎金，創下歷屆新高，其中女子滑輪溜冰好手李孟竹靠著亞運雙金、世錦賽1金1銀的表現，共獲得750萬元獎金成為今年獎金后，至於「鞍馬王子」李智凱則是以亞運1金1銅、世大運金牌拿下675萬元，為今年獎金王。

今年我國體育健兒在國際賽事表現搶眼，其中包括在杭州亞運拿下平紀錄的19面金牌以及20面銀牌、28面銅牌，總計67面獎牌則是僅次於曼谷亞運的77面，至於在亞運之前舉行的成都世大運我國則是有10金17銀19銅的亮眼表現，創下境外世大運的最佳成績。

在兩大綜合運動會都有亮眼表現下，今年國光體育獎章也共頒發出4億4670萬元的獎金，獲獎選手576人次、422人，獲獎教練158人次、81人，至於運動科學研究獎勵著作則有21人次獲獎。

其中在個人之最部分，由女子滑輪溜冰好手李孟竹以亞運雙金、世錦賽1金1銀的表現，共計獲得國光二等一級獎章3面、三等一級1面，獎金總計750萬元，成為今年獎金后，李孟竹坦言雖然不是第一次參與國光獎章頒獎典禮，但當聽到自己是獎金后時確實有點驚訝。

連續兩屆亞運都摘金的李孟竹透露，上屆雅加達亞運的國光獎金都拿去作為家中「祖厝」的重建費用，而今年她則是打算一部份留給家人，一部分留下來當存款，「今年亞運比完後，隊友知道我的獎金時都開玩笑叫我『田僑仔』。而前陣子我也利用空檔去了一趟日本，這是我第二次出國旅遊，算是小小犒賞一下自己。」

李孟竹坦言過去一年來比賽確實相當密集，不過容易緊張的她，今年踏進亞運村時心情卻是異常的平靜，沒有太多的起伏，是最大的收穫，她也坦言接下來將會繼續努力訓練，期待看看自己的能耐能到什麼程度。