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足球／C羅NFT暴跌99%！投資人集體訴訟求償10億美元
葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）去年與幣安（Binance）合推NFT（非同質化代幣），沒想到從77美元暴跌到1美元，跌幅將近99%，讓投資人損失慘重，因此向C羅提出集體訴訟。
去年11月C羅與幣安合作，推出名為「CR7」的NFT收藏，他以代言人身分在個人社群帳號推廣，告訴投資者，「我們將改變NFT遊戲，將足球帶到另一個新的水準。」
沒想到美國證券管理委員會（SEC）認定，幣安未經登記註冊，擅自發行有價證券，違反證券法，也導致C羅的NFT暴跌99％，幾乎淪為幣紙。
投資人向C羅提集體訴訟，求償10億美元，因為他們認為幣安在C羅強力推廣下，網路搜尋量增加500%，因此C羅要負責。目前C羅本人和經紀公司未做回應。
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