2023看見Taiwan路跑 3日超過5000人參與

齊柏林導演執導的《看見台灣》上映十週年，看見．齊柏林基金會將舉辦「2023看見Taiwan路跑」活動，希望一起透過這次路跑，以最環保、最健康的方式，用雙腳親近土地，喚醒更多人對環境議題與環境教育的關注，再次凝聚改變的力量。「2023看見Taiwan路跑」將在12月3日舉行，本次活動吸引了超過5000人報名，從台北市政府起跑，跑過仁愛圓環，終點在大佳河濱公園；知名主播夏嘉璐、田鴻魁、藝人宋城希都一起共襄盛舉，一起為改變而跑，為環境而跑。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，《看見台灣》電影的尾聲，齊柏林導演特別以花蓮玉里稻田裡的大腳印，期勉台灣人為永續未來腳踏實地前行；更記錄下「台北馬拉松」眾人齊跑的時刻，因為在齊導演心目中，那眾人朝著相同方向奮力奔跑的一幕，就是最有力、最動人的畫面，也希望今年能重現當時眾人齊跑的畫面，「2023看見Taiwan路跑」首年舉辦就能夠有5000人報名是相當不容易的，希望齊柏林的精神可以透過路跑傳遞出去。

本次路跑希望以友善環境的方式進行，紀念服裝將與知名運動品牌MERRELL合作，採用RePET寶特瓶回收再生纖維材質，以寶特瓶回收再生的聚酯纖維，藉由寶特瓶的環保回收製程，不需石化原料，從供應鏈減碳做起，減少對環境的負擔。大會也提供輕量環保杯，期許跑者都能避免使用一次性紙杯，減少垃圾的製造。看見．齊柏林基金會的長期合作夥伴全家便利商店、蔡司也以行動支持本次路跑，聯合宣傳看見台灣電影上映十週年及路跑活動，現場也擺設攤位宣傳理念，共同讓齊柏林的精神在台灣生根，用路跑精神永續傳承。

基金會表示比賽當天12月03日（星期日）上午05時30分至09時30分舉行，將對路跑周邊路線進行交通管制，部分公車也將改道行駛，為了讓交通舒緩也環保，大會在活動期間將於大佳河濱公園８號水門外安排選手接駁車，免費接駁選手至圓山捷運站往返大佳河濱公園，以上造成用路人不便敬請見諒。