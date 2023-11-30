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足球／東亞女足錦標賽資格賽 中華16比0痛宰澳門

中央社／ 台北30日電
中華隊賽前合影。 東亞女足賽事官網
中華隊賽前合影。 東亞女足賽事官網

中華女足今天在東亞女子足球錦標賽資格賽首戰登場，面對實力有一段差距的澳門隊，李翊汶、蘇育萱都上演帽子戲法，最終以16比0擊潰對手，接下來將在12月4日與關島隊交手。

東亞女子足球錦標賽資格賽在中國珠海、澳門兩地進行，共7隊參賽，分成A、B組進行單循環賽，中華與澳門、關島同在B組，A、B組第1隊伍將爭奪明年在韓國舉行的決賽圈席次。

中華隊詹筆涵開賽第5分鐘起腳射門卻中柱，所幸球往球門內反彈、幸運進球，也開啟一連串攻勢，上半場就以8比0大幅領先。

下半場澳門隊依舊擋不住中華隊猛烈攻勢，中華隊再進8球，最終以16比0贏得勝利，第2戰將於12月4日與關島隊碰頭。

中華隊此役共9人有進球紀錄，蘇育萱、李翊汶同樣都是3度攻破對手球門，吳愷晴、林欣卉、藍昱絜各貢獻2球。

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