網球／台維斯盃世界組資格賽 中華隊迎戰法國拚新歷史

2024中法台維斯盃世界組總決賽資格戰（2024 Davis Cup Qualifiers - TPE v FRA）定於明年2月3至4日登場，中華台北代表隊將在主場迎戰法國代表隊，力拚刷新台灣網球史最佳紀錄。

中華隊於先前九月的世界組一級賽事，以3：1擊敗羅馬尼亞隊收下勝利，也是隊史首度前進台維斯盃世界組總決賽資格戰，將在明年二月於主場迎戰法國隊，若中華隊能在資格戰擊敗法國隊，則將晉級明年9月的世界組總決賽，屆時將有16個國家進行小組賽。除了2023年冠軍義大利、亞軍澳洲，以及主辦國西班牙和英國獲頒外卡，前述4國已確定獲得席位，其餘12支球隊將是2月初舉辦之世界組總決賽資格戰勝方。

本次來訪的法國隊為網球強權，除了在最新公布的台維斯盃世界排名13位，過去有103屆的參賽史，更是10屆冠軍，最近曾在2017年封王。法國陣中目前有多達12位好手位居單打前百，雙打部分亦有三位經驗豐富的大滿貫冠軍坐鎮，整體實力堅強，是各國列強不容小覷的西歐勁旅。

法國隊新任隊長馬蒂厄（Paul-Henri Mathieu）先前受訪時說：「理論上我們是熱門球隊，因為我們的球員排名更好，但我們必須嚴陣以待，因為我們將在客場比賽，這在台維斯盃中並不容易。」

回顧2023年賽季，中華健兒在國際網壇大放異彩，成都世大運勇奪3金1銀1銅，杭州亞運收穫2金2銀1銅。個人賽部分，許育修在澳網和美網兩度自會外賽挺進會內賽，不僅在美網拿下大滿貫會內賽首勝，隨後更在上海名人賽挺進16強，世界排名寫下個人新高的158位，成為台灣男單新一哥。先前遠征羅馬尼亞的代表隊隊員皆表達高度參賽意願，中華隊力求派出最強陣容，確切代表隊參賽名單則將待12月上旬召開選訓委員會，歷經遴選程序後公布。

目前主辦單位中華民國網球協會緊鑼密鼓加緊籌備作業，由於比賽場館和場地材質皆需經ITF國際網總審核通過，因此有關比賽場館、票務等相關資訊，預計將於一月初正式對外公布，屆時呼籲球迷朋友踴躍進場為中華健兒加油打氣，一同攜手捍衛主場。