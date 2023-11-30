冬奧2030與2034主辦地 法阿爾卑斯山與鹽湖城候選

國際奧林匹克委員會（IOC）今天確認法國阿爾卑斯山和美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）分別為主辦2030年和2034年冬季奧運唯一候選城市。

奧委會未來主辦委員會（Future Host Commission）主席史托斯（Karl Stoss）表示，現在將與兩候選地進行「針對性對話」。

國際奧委會表示：「國際奧委會現在將開始和各自國家奧委會（National Olympic Committees）領導的首選東道國（Preferred Hosts）進行更詳細的討論，目標是7月在巴黎舉行的第142屆國際奧會全會（IOCSession）上公布這兩屆主辦城市。」

法國擊敗瑞典和瑞士成為最後候選國。

2034年冬季奧運則只有鹽湖城申請主辦。

即將在2024年舉辦夏季奧運會的法國已辦過3屆冬季奧運，包括1924年沙木尼（Chamonix）、1968年格瑞諾布（Grenoble）和1992年阿爾貝維爾（Albertville）。

鹽湖城主辦過2002年冬季奧運。