冬奧2030與2034主辦地 法阿爾卑斯山與鹽湖城候選
國際奧林匹克委員會（IOC）今天確認法國阿爾卑斯山和美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）分別為主辦2030年和2034年冬季奧運唯一候選城市。
奧委會未來主辦委員會（Future Host Commission）主席史托斯（Karl Stoss）表示，現在將與兩候選地進行「針對性對話」。
國際奧委會表示：「國際奧委會現在將開始和各自國家奧委會（National Olympic Committees）領導的首選東道國（Preferred Hosts）進行更詳細的討論，目標是7月在巴黎舉行的第142屆國際奧會全會（IOCSession）上公布這兩屆主辦城市。」
法國擊敗瑞典和瑞士成為最後候選國。
2034年冬季奧運則只有鹽湖城申請主辦。
即將在2024年舉辦夏季奧運會的法國已辦過3屆冬季奧運，包括1924年沙木尼（Chamonix）、1968年格瑞諾布（Grenoble）和1992年阿爾貝維爾（Albertville）。
鹽湖城主辦過2002年冬季奧運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言