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拔河／世錦賽規格迎客 2023國際邀請賽12月2日台中登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2023國際拔河邀請賽將於12月2日起在台中中港高中登場。圖／中華拔河協會提供
2023國際拔河邀請賽將於12月2日起在台中中港高中登場。圖／中華拔河協會提供

疫情趨緩後國門重新開放，國際體育賽事也跟著重啟，停辦3年的台灣拔河盛會2023國際拔河邀請賽將於12月2日起在台中中港高中登場，地主台灣將以舉辦世界拔河錦標賽的規格迎客，除盼讓各國「力士」享受比賽，也期待地主英豪能在自家土地拿下最佳成績。

因疫情影響停辦3年的國際拔河邀請賽今年正式回歸，今年來台參賽隊伍包括美國、日本、南韓、泰國、越南、馬來西亞及地主台灣等7個國家，比賽分成男子組600公斤級與女子540公斤級，其中台灣隊將派出今年世界室內拔河錦標賽的金牌娘子軍，男子隊也派出銅牌班底獻藝，希望把金牌留在台灣。

2023國際拔河邀請賽完全比照世錦賽規格，12月２日將進行公開組（俱樂部形式參賽）賽事，隔天則是進行以國家組隊成軍的錦標組，今年台灣在男子公開組就有6隊報名參賽，女子組也有2支勁旅躍躍欲試參戰，是否有機會寫下「完全制霸」、完成包攬所有獎牌的空前紀錄，則值得期待。

中華拔河運動協會理事長陳建平表示，能夠促成這次比賽要感謝教育部體育署及台中市政府的全力相挺，不僅提供最優質比賽場地，甚至在比賽周邊環境也全力協助幫忙，他也期許選手們在家鄉父老面前全力以赴，把最好的一面展現出來。

台灣將在2026年首次舉辦世界室內拔河錦標賽，陳建平直言，這次國際拔河邀請賽就宛如世錦賽的測試賽，不僅所有賽事規格都比照世錦賽等級，也希望透過舉辦這次大賽累積寶貴經驗，替未來打下良好基礎。

今年國際拔河邀請賽不僅期盼給各國選手最好的待遇，也希望透過這次比賽讓國外嘉賓更了解台灣這塊土地，12月3日比賽結束後將安排一天台中地區的市區觀光，並向各國貴客分享台灣的農特產品，希望替這次的台灣行留下最美好且難忘的回憶。

世錦賽 體育署

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