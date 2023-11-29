印度羽賽／周天成首輪出局 王子維晉16強

台灣羽球一哥周天成今天印度西德莫迪羽球國際賽，以0比2敗給丹麥選手克里斯多佛森，連2站在男單首輪出局；至於尋求賽史第2冠的王子維，與印度好手韋瑪激戰3局後勝出，闖進16強。

世界排名第14周天成今年11月曾在德國海洛羽球公開賽封王，但近3站賽事，有2站都在首輪出局，本週轉戰超級300系列印度西德莫迪羽球國際賽，這也是他在杭州亞運後，連續8週出賽。

名列第3種子周天成，今天男單首輪出戰排名第47的丹麥選手克里斯多佛森（Mads Christophersen），首節在6比10落後情況下，打出7比1攻勢反超，但未能把握機會，以19比21將首局拱手讓人。

周天成次局浪費開局5比1領先優勢，遭到對手逆轉，儘管周天成局末一度扳成17比17平手，但關鍵時刻連丟4分，以17比21落敗，無緣晉級。

其他台將表現部分，曾拿下2019年男單冠軍的王子維，首輪以21比9、7比21、21比17擊退印度好手韋瑪（Sameer Verma），挺進16強。

「左手重砲」林俊易男單首輪同樣歷經3局大戰，以21比18、15比21、21比9戰勝泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），與男單戚又仁與李佳豪，以及女單宋碩芸與許玟琪，一同前進16強。