快訊

被問參選有和家人討論？ 吳欣盈怒嗆：妳當記者有問爸媽嗎

獨／再創新頁！5器官衰竭、瞳孔放大3天 瀕死設計師被醫師團隊救回

印度羽賽／周天成首輪出局 王子維晉16強

中央社／ 台北29日電
台灣羽球一哥周天成今天印度西德莫迪羽球國際賽，以0比2敗給丹麥選手克里斯多佛森，連2站在男單首輪出局。圖／中央社資料照
台灣羽球一哥周天成今天印度西德莫迪羽球國際賽，以0比2敗給丹麥選手克里斯多佛森，連2站在男單首輪出局。圖／中央社資料照

台灣羽球一哥周天成今天印度西德莫迪羽球國際賽，以0比2敗給丹麥選手克里斯多佛森，連2站在男單首輪出局；至於尋求賽史第2冠的王子維，與印度好手韋瑪激戰3局後勝出，闖進16強。

世界排名第14周天成今年11月曾在德國海洛羽球公開賽封王，但近3站賽事，有2站都在首輪出局，本週轉戰超級300系列印度西德莫迪羽球國際賽，這也是他在杭州亞運後，連續8週出賽。

名列第3種子周天成，今天男單首輪出戰排名第47的丹麥選手克里斯多佛森（Mads Christophersen），首節在6比10落後情況下，打出7比1攻勢反超，但未能把握機會，以19比21將首局拱手讓人。

周天成次局浪費開局5比1領先優勢，遭到對手逆轉，儘管周天成局末一度扳成17比17平手，但關鍵時刻連丟4分，以17比21落敗，無緣晉級。

其他台將表現部分，曾拿下2019年男單冠軍的王子維，首輪以21比9、7比21、21比17擊退印度好手韋瑪（Sameer Verma），挺進16強。

「左手重砲」林俊易男單首輪同樣歷經3局大戰，以21比18、15比21、21比9戰勝泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），與男單戚又仁與李佳豪，以及女單宋碩芸與許玟琪，一同前進16強。

周天成 羽球 王子維

延伸閱讀

中國羽賽／連續7周出賽 周天成不敵普拉諾首輪止步

日本羽賽／周天成不敵石宇奇4強止步 台將賽程落幕

日本羽賽／第2局打出11：0逆轉 周天成退地主好手晉4強

日本羽賽／與張蓓雯3局拉鋸 戴資穎傷退無緣4強

相關新聞

印度羽賽／周天成首輪出局 王子維晉16強

台灣羽球一哥周天成今天印度西德莫迪羽球國際賽，以0比2敗給丹麥選手克里斯多佛森，連2站在男單首輪出局；至於尋求賽史第2冠...

拳擊／OPBF拳擊賽 亞運銀牌賴主恩獻台灣職業賽首秀

2022杭州亞運獲銀牌，並取得2024巴黎奧運參賽資格的拳擊好手賴主恩，將在台灣獻出職業賽處女秀，攜手台體大學妹王靖欣於...

羽球／Red Bull鬥拍2月3日開打 戴資穎、Lulu組明星隊

Red Bull鬥拍再度點燃全台羽球愛好者的熱血，第2屆Red Bull鬥拍將於明年2月3日在高雄市鳳山體育館熱情開打，...

網球／外媒曝納達爾將打明年澳網 預計先打布里斯本網賽

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）傳出好消息，近期將宣布明年初從澳洲賽場復出，為澳洲網球公開賽準備，這將是納達爾生涯最後一次參加澳洲，勢必會受到全世界網球迷關注。 納達爾先前透露恢

足球／將戰到39歲！德豪門拜仁續留傳奇門神諾伊爾

德國足壇拜仁傳奇守門員諾伊爾老驥伏櫪，與球團續約、將戰到39歲！ 德甲豪門拜仁慕尼黑29日宣布，與隊內37歲門神諾伊爾敲定續約，同時也官宣二號老門將烏爾賴希續約，兩人都將續戰到2025賽季結束，聲稱

羽球／戴資穎任反賄選大使 穿透式宣傳邀民眾打擊賄選

延續去年「羽戴同行」掀起的反賄風潮，橋頭地檢署再次邀請世界級羽球天后戴資穎，代言今年「第十六任總統、副總統暨第十一屆立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。