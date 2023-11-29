拳擊／OPBF拳擊賽 亞運銀牌賴主恩獻台灣職業賽首秀

2022杭州亞運獲銀牌，並取得2024巴黎奧運參賽資格的拳擊好手賴主恩，將在台灣獻出職業賽處女秀，攜手台體大學妹王靖欣於12月9日在台體大體育館迎接國外好手的挑戰。

OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）銀腰帶冠軍賽，首次在台灣舉行，由王靖欣代表台灣與菲律賓好手Carleans Rivas角逐冠軍腰帶，並有多位台灣好手力抗國外高手的卡司。

賴主恩則是全運會結束後才確定參戰，指導教練羅尚策表示，主辦單位很早就接洽，當時回覆說等亞運後再評估，之後在向拳擊協會秘書長彭俊銘知會後，也獲得支持。

曾於2018年WSB（World Series Boxing）世界拳擊聯賽明星挑戰賽廈門站出場的賴主恩，是生涯第二次踏上職業擂台，但前次屬暖場嘉賓，為表演賽性質，此次是生涯首場職業賽。

羅尚策說，職業賽打6回合，最重要的是節奏要慢下來，不能用業餘賽事如亞奧運3回合打快節奏，同時職業拳套由業餘的10盎司改為8盎司，所以要更重視防守細節。

賴主恩指出，拳套重量減輕，被打中會更痛，同時職業賽打6回合是一大挑戰，因為剛結束全運會賽事，業餘規則3回合的節奏感很難轉換，「要試著慢下來，真的不太容易適應。」

賴主恩將出戰來自南韓的Jong Hae Lee，職業賽成績4勝4敗1和，賴主恩也表示有100％的信心替地主留下勝利。

王靖欣曾於今年7月在台北小巨蛋的「拳上」賽事出賽，雖然網紅對決才是主秀，但王靖欣當時與林品足的賽事，因漂亮的外貌，加上精湛的拳技，獲得不少好評。

「小巨蛋是屬於嘉賓選手，主要是讓更多人了解台灣女子職業拳擊也有很優秀的選手，這次意義不同，是打頭銜賽，我代表台灣。」王靖欣說，收到通知自己要爭銀腰帶時，一度感到緊張。

去年從台體大畢業的王靖欣，與姐姐「粉紅豹」王靖蓉都在拳館擔任教練，拳館的隊友也不斷鼓勵她，「一開始會想太多，他們告訴我說，我有實力，只是需要信心加持。」

王靖欣也是全運會結束後再準備職業賽，由於先前的職業賽打4回合，此次頭銜賽打8回合，同樣是得將業餘的快節奏習慣放慢，她也有信心壓制對手，讓對方知道想贏沒那麼容易。

推廣此次賽事的台體大副教授王中原表示，OPBF是古老的職業拳擊組織，日本很多職業好手都從這裡發跡，此賽事意義不只是希望冠留台灣，王靖欣若奪冠，等於獲得挑戰更世界級職業賽的入場券。

比賽於12月8日進行過磅儀式暨記者會，9日於台體大體育館下午5點起開賽，王靖欣與Rivas的頭銜賽為壓軸。