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網球／外媒曝納達爾將打明年澳網 預計先打布里斯本網賽

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾。 路透
納達爾。 路透

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）傳出好消息，近期將宣布明年初從澳洲賽場復出，為澳洲網球公開賽準備，這將是納達爾生涯最後一次參加澳洲，勢必會受到全世界網球迷關注。

納達爾先前透露恢復狀態良好，即將重返球場，但未提供具體細節。根據西班牙媒體《Cadena SER》報導，納達爾將在家鄉馬優卡訓練到12月上旬，隨後參加中東科威特的網球學院相關活動，接著陪家人度過聖誕節，再飛往南半球參加一場職業賽，為澳網暖身，這項職業賽可能是ATP250等級的布里斯本網賽。

納達爾近年飽受臀部等傷勢所苦，自今年1月澳網後，就沒有出賽紀錄，世界排名已跌至663名，原本22座大滿貫男單冠軍紀錄，也被塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）超越。

儘管納達爾未親口宣布復出日期，但澳網賽事總監提列（Craig Tiley）先前表示，相信納達爾會重返墨爾本賽場，追求個人生涯第3座澳網冠軍。

納達爾 澳網

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