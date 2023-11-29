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羽球／戴資穎任反賄選大使 穿透式宣傳邀民眾打擊賄選

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
橋頭地檢署再次邀請世界級羽球天后戴資穎擔任反賄選形象大使。圖／橋頭地方檢察署提供
橋頭地檢署再次邀請世界級羽球天后戴資穎擔任反賄選形象大使。圖／橋頭地方檢察署提供

延續去年「羽戴同行」掀起的反賄風潮，橋頭地檢署再次邀請世界級羽球天后戴資穎，代言今年「第十六任總統、副總統暨第十一屆立法委員選舉」的反賄選宣導，並擔任反賄選形象大使，期望以「小戴」清新、健康的「運動家」形象，揭開屬於高雄地區的「反賄時代」，也為反賄選宣導增添熱烈追逐的偶像話題。

今年的反賄主軸為「嚴查境外勢力、對抗假消息、拒絕選舉賭盤」，由戴資穎擔任反賄大使號召全體民眾齊心反賄，戴資穎的英姿以宣導海報、布條等方式分送轄內各機關（構）以及鄰里，廣為宣傳，引發關注，目的在呼籲民眾與小戴一起攜手反賄，也製作大型海報懸掛在橋頭地檢署的西側外牆，醒目的形象照片及反賄標語，有效地讓路過民眾加深印象。

在選前最後2個月，戴資穎的反賄選代言，將出現在公車車體廣告、社群媒體及大街小巷，「穿透式」地深入我們生活的各個角落，邀請民眾共同打擊賄選。

戴資穎 運動家 羽球

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