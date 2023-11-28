自行車／美利達國際品牌價值成長6% 名列台灣最佳國際品牌第12名

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）和妻子安托妮雅（Antonella Roccuzzo）是青梅竹馬，兩人的愛情宛如童話故事，且幾乎沒有傳過緋聞。不過近期有外媒報導，梅西疑似劈腿1名體育女記

2023-11-27 09:27