自行車／美利達國際品牌價值成長6% 名列台灣最佳國際品牌第12名
由經濟部工業局主辦，國際知名的品牌評鑑機構Interbrand評鑑的年度「台灣最佳國際品牌Best Taiwan Global Brands 2023」調查結果出爐，產銷高級自行車、電動輔助自行車的美利達(MERIDA)品牌價值成長6%，以4.94億美元的品牌價值，榮登2023年台灣最佳國際品牌第12名。
美利達公司以自有品牌的高級自行車行銷國際30幾年有成，創新的產品設計在國內外經常獲獎，備受市場肯定。美利達贊助的TBV世界一級職業公路車隊近年來大放異彩，連獲環法賽、環義大利、環西班牙等大賽團隊總冠軍等榮耀的同時，也讓台灣精品在全球最高層級的競技舞台上持續綻放光芒。
近年來國際行銷主打『MERIDA.MORE BIKE.』訴求的美利達公司副總經理鄭文祥強調，面對地球暖化問題，其實自行車與電動輔助自行車正是最節能減碳的短程交通代步工具，在人類追求環境永續發展的時代趨勢中恰能扮演重要的角色。隨著品牌價值持續增長的肯定，美利達將在充滿挑戰的全球自行車市場中繼續努力精進。
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