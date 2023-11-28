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亞錦賽「中韓大戰」加碼座位今開搶！ 達人曝「秘訣」：心態很重要

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
棒球亞錦賽12月3日開打，首場於台北大巨蛋「中韓大戰」遭到秒殺，遠雄將加開4000個座位，今天中午開放搶票。圖／聯合報系資料照
棒球亞錦賽12月3日開打，首場於台北大巨蛋「中韓大戰」遭到秒殺，遠雄將加開4000個座位，今天中午開放搶票。圖／聯合報系資料照

台北市大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽開幕戰，首場中韓大戰開放搶票隨即被秒殺，遠雄昨宣布，加開4000席座位，其中3000席今中午開放搶票，經驗豐富搶票達人也建議，選擇好一點網路及設備，心態上也不要太過緊張，保持冷靜降低失誤率，搶到票機率也會有所提升。

亞錦賽中韓開幕戰上周五、六開搶，1萬3000張座位遭到秒殺，不少球迷盼能在加開座位，經過遠雄盤點後，將在釋出4000席座位，其中3000席今天中午12點開放民眾網路搶票，另外1000席當天則會開放球迷現場購票。

有資深演唱會搶票達人建議，可使用自身熟悉設備，並確認網路穩定度，盡量選擇訊號較佳或網速穩定的地方，若價格一樣對於座位區沒有特別要求，可以往後滑選擇後段一點座位，搶到機率會有所提升，這些基本要求做到，心態保持平常心不要緊張，剩下就是「聽天由命」。

遠雄表示，目前加開數量可能還不符期待，但會持續升級調整給觀眾最好觀球體驗，同時提醒民眾切勿相信不明網站與平台交易，避免財物及個資受損，保障觀賽品質與權益。

北市體育局長王泓翔也表示，警方因應亞錦賽黃牛問題，已通令相關單位嚴加查緝；曾承辦過黃牛案件警官也說，黃牛定義就是轉售票價明顯高於原價，或者有大量購票情形者，此外，有些黃牛可能會要求買票者以點數、有價物品等交換，若價值遠高於原售價，也有可能被認定是黃牛，消費者若遇到類似狀況，需多加注意。

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