中職／台鋼啦啦隊選拔最終戰 和安芝儇成為創始隊員

歷時超過4個月，台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔賽即將進入最後階段，將於12月9日下午兩點展開最終決選，雄鷹邀請球迷透過直播節目共同見證這群女孩的成長，一起為她們的努力與堅持加油打氣。

台鋼集團啦啦隊選拔賽從初選招募訊息公布、新秀複賽一直到「最強外掛」安芝儇領軍的培訓課程開始以來，過程都嚴格保密，但每一步都引起網路熱烈討論。

台鋼今天正式宣布眾所矚目的最終決選，將與帶起台灣選秀旋風，一手操刀「原子少年」、「未來少女」的專業製作團隊「野火娛樂」合作，並由金鐘製作人領軍規畫「Wing Stars Fighting閃亮翱翔迎向勝利」電視直播節目，也是全台首次職業球隊的啦啦隊選拔登上電視節目直播。

「Wing Stars Fighting閃亮翱翔迎向勝利」決選賽制分為兩階段進行，第一階段將由參賽成員進行個人的才藝演出，盡情展現個人魅力，第二階段將進行分組團體舞蹈演出，展現團隊合作的默契。

評審陣容特別邀請到韓職「最強外掛」也是WING STARS專屬培訓指導安芝儇、自選秀節目出道的「創作歌手」林宗興、「天王天后御用編舞老師」藍波以及熱愛棒球參與許多女團培訓的「全方位藝人」孫協志等各專業領域專家組成，以專業的角度從25位決選學員，選出13位WING STARS創始隊員。

最終決選將於12月9日下午兩點，在電視平台「東風衛視」及「WING STARS Official Channel」官方YOUTUBE同步直播。

日前開跑的人氣STAR票選活動，短短3日已累積超過15000人次投票，主辦單位今天釋出25位學員複賽演出片段，讓球迷可以透過影片更近一步認識25位學員，即日起至12月8日民眾可於「獎金獵人」網站上進行投票（https://reurl.cc/GK6Kxd），還有機會抽到由台鋼獵鷹及台鋼雄鷹提供的精美周邊商品。

人氣STAR的獲選成員可獲由台鋼燦星旅遊提供價值5萬元的日本四國冬限定溫泉饗宴4日雙人遊。

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