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元坤盃七人制大專橄欖球賽12/23開戰 感受衝撞熱情

中央社／ 記者黎建忠台北27日電
元坤盃7人制國際大專橄欖球邀請賽12月23日和24日於台北市立田徑場開踢，將有包含日本與新加坡共計15支球隊參賽。圖／元坤文創提供 曾思儒
元坤盃7人制國際大專橄欖球邀請賽12月23日和24日於台北市立田徑場開踢，將有包含日本與新加坡共計15支球隊參賽。圖／元坤文創提供 曾思儒

2023年元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽，將於12月23、24日兩天在台北田徑場開戰，主辦單位、義大醫院院長杜元坤邀請民眾一起到場，感受橄欖球快節奏及衝撞的熱情。

今年賽事有國內外共15支大專橄欖球菁英齊聚，除了地主的台北醫學大學與台灣大學要分別力拚衛冕公開組及一般組的冠軍外，還邀請新加坡南洋理工大學、日本關西大學、日本拓殖大學3支國外的大專橄欖球隊來台交流。

杜元坤在接受媒體聯訪時表示，前3屆元坤盃大專橄欖球賽相當成功，今年疫情結束所以決定擴大辦理邀請3支外隊來參賽；「接下來會將賽事延伸至基層，明年1月在台南舉辦元坤盃高中國際橄欖球邀請賽；成效不錯的話，就會擴大至國中層級的賽事。」

杜元坤強調，大專盃及高中盃都是七人制賽事，和傳統的十五人制不同，「七人制球員偏重於靈巧的技術和跑速，國內可以多加提倡，而且台灣沒有像其他國家那麼多運動人口，很適合推廣七人制橄欖球。」

元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽免費進場，並在決賽12月24日下午1時起的四強賽，由愛爾達體育四台加入轉播行列。

橄欖球 田徑

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