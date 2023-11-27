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足球／與妻子分房睡？梅西被爆劈腿體育記者 女方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西(左)與蘇菲亞(右)。 截圖自X
梅西(左)與蘇菲亞(右)。 截圖自X

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）和妻子安托妮雅（Antonella Roccuzzo）是青梅竹馬，兩人的愛情宛如童話故事，且幾乎沒有傳過緋聞。不過近期有外媒報導，梅西疑似劈腿1名體育女記者，他與安托妮雅已分房睡。

梅西9歲就愛上老婆，後來成功交往，梅西即使是超級球星，但多年來沒有任何花邊新聞，被外界公認為「好男人」。不過巴西八卦媒體《Direto do Miolo》近日爆料，梅西和阿根廷30歲女體育記者蘇菲亞（Sofia Martinez）傳出不倫戀，安托妮雅因此和他分房睡，出現婚姻危機。

該媒體貼出一段梅西接受蘇菲亞訪問的影片，指出梅西看著蘇菲亞的眼神很曖昧，認為2人間可能有不尋常關係。

對此，蘇菲亞立刻反駁，她透露自己和梅西夫妻關係都很好，梅西一直對她很友善，她更痛批：「因為我是女人，所以媒體編造這些謠言，真是可恥」。

梅西

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