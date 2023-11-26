橄欖球／元坤盃增外隊 衛冕軍喊拚4連霸

邁入第4屆的元坤盃大專橄欖球賽將在12月23、24日點燃戰火，除國內強權與會，今年更邀請新加坡南洋理工大學、日本關西大學及拓殖大學抵台交流，15支隊伍將在於台北市立田徑場爭奪金盃，去年公開組冠軍台北醫學大學及一般組冠軍國立台灣大學目標為地主留下最高榮耀，北醫更喊話力拚4連霸。

元坤盃分成公開組和一般組，今年再增加3支外隊，賽事提升為國際邀請賽，元坤盃創辦人、義大醫院院長杜元坤說：「前3屆元坤盃大專橄欖球賽分別在台北市和新北市舉辦，而且都相當成功，現在各地方都在積極爭取，參賽資格必須國內甲組及乙組大專盃橄球賽前6名，但由於今年疫情結束所以決定擴大辦理，日本關西大學、拓殖大學與新加坡理工大學都會派隊參賽，尤其是關西大學校長特地提前來台與我們會面，希望我們每年都能邀請他們參賽，也由於有國外球隊參加，讓元坤盃大專賽轉變成為國際邀請賽。」

不只舉辦大專邀請賽，元坤盃也將延伸到基層，明年1月26到28日在台南舉辦元坤盃高中國際橄欖球邀請賽，預計有國內12隊和南韓、日本球隊參加，若是首屆高中賽事成功，未來也計畫將賽事擴大到國中層級。

不論是大專盃或是高中盃都是7人制賽事，也唯有7人制賽制才能將比賽時間控制在3天內完成，且國際知名的香港、杜拜公開賽都是7人制；杜元坤指出，7人制和15人制最大差別就是比賽時間長短，世界盃橄欖球賽就是15人制，賽程長達近兩個月，杭州亞運是7人制，能夠有效掌控時間。