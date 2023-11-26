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跆拳道／衝刺奧運積分 羅嘉翎出征世界大獎賽總決賽

中央社／ 台北26日電
羅嘉翎。報系資料照
羅嘉翎。報系資料照

台灣跆拳道女將羅嘉翎在休兵1個多月後，今晚將啟程前往英國曼徹斯特，參加世界跆拳道大獎賽總決賽，為巴黎奧運積分進行最後衝刺。

羅嘉翎今年帶傷征戰成都世大運、杭州亞運，相繼拿下銀牌，左腳疲勞性骨折的她，在10月底全國運動會完成2連霸後，總算能稍微喘息，休息1週後再投入訓練。

世界跆拳道聯盟（WTF）明年1月將公告奧運積分排名，男、女各量級項目排名前5名者，可獲得參賽資格，另1個巴黎奧運參賽途徑，則是在跆拳道大滿貫錦標賽系列賽另設獨立的大滿貫積分體系，取得第1的選手，也能前進奧運。

世界跆拳道大獎賽總決賽12月2日、3日將在英國曼徹斯特登場，賽事等級僅次於世錦賽，也是爭取巴黎奧運積分最後機會，羅嘉翎今晚將搭機啟程，後續在中國無錫舉行的大滿貫冠軍系列賽，將是她年度最後1場賽事。

談到羅嘉翎傷勢，教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，儘管比之前好，但羅嘉翎還無法進行高強度訓練，「這段期間幾乎沒有對練和友誼賽，任何有可能會讓她傷勢加劇的危險動作，都有避免」。

羅嘉翎目前積分暫居女子57公斤級第6，與第5的伊朗好手基雅妮詹德（Nahid Kiyanichandeh）之間還差43.14分，若能拿下世界跆拳道大獎賽總決賽冠軍，預計將進帳100分積分。劉聰達評估：「要追不好追了，第1個大家都打，除非嘉翎晉決賽，對方第1場就輸掉。」

不過，就算羅嘉翎未能擠進奧運積分排名前5名，劉聰達認為，仍有機會靠著遞補前進奧運，「即使參加明年亞洲區資格賽，應該也沒什麼問題，只是不想要讓嘉翎壓力那麼大，希望能提早為奧運做準備」。

羅嘉翎 跆拳道 世錦賽

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