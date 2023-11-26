田徑／中華田協慶成立50年 總統喊增加體育預算

中華民國田徑協會昨晚舉行成立50周年慶祝晚會，蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦、教育部常務次長林騰蛟等都自出席，理事長葉政彥盼田協下一個50年有更多企業投入，蔡英文總統也提到，體育預算有進步空間，展現體育對國家的重要性。

田協1973年成立，聯合報系創辦人王惕吾是第一屆理事長，一直到第四屆1989年才交棒，而由成立到今年，剛好50年。中華田徑協會昨天在台北喜來登飯店歡慶成立50周年，田協理事長葉政彥致詞時提到，田徑是運動之母，是人類最早進行的運動，今年迎接成立50周年，「在下一個50年裡，我希望可以有更多企業投入贊助的行列，讓選手無後顧之憂。」

蔡總統提到，體育經費從2016年至今已提升不少，明年更增加到160億，是將近2倍成長，但仍有很多進步成長空間，明年交接給下一任總統時將強調體育重要性，盼台灣好手持續國際賽發光。

2017年台北世大運，「黃金右臂」鄭兆村在台北田徑場擲出亞洲紀錄，為地主留下金牌，加上「最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳傑和陳奎儒等好手們近年國際賽締造佳績，田徑在國內能見度提升不少。