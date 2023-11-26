快訊

男護理師劈腿10女訊息曝光 「先生要來接我」證明其中有人妻

逾百輛重機包圍交通部提3訴求 痛批高公局「騙鬼」

星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／中華田協慶成立50年 總統喊增加體育預算

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華田徑協會昨天舉辦50周年慶祝晚會，蔡英文總統（左）親自出席，和田協理事長葉政彥合影。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會昨天舉辦50周年慶祝晚會，蔡英文總統（左）親自出席，和田協理事長葉政彥合影。圖／中華田徑協會提供

中華民國田徑協會昨晚舉行成立50周年慶祝晚會，蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦、教育部常務次長林騰蛟等都自出席，理事長葉政彥盼田協下一個50年有更多企業投入，蔡英文總統也提到，體育預算有進步空間，展現體育對國家的重要性。

田協1973年成立，聯合報系創辦人王惕吾是第一屆理事長，一直到第四屆1989年才交棒，而由成立到今年，剛好50年。中華田徑協會昨天在台北喜來登飯店歡慶成立50周年，田協理事長葉政彥致詞時提到，田徑是運動之母，是人類最早進行的運動，今年迎接成立50周年，「在下一個50年裡，我希望可以有更多企業投入贊助的行列，讓選手無後顧之憂。」

蔡總統提到，體育經費從2016年至今已提升不少，明年更增加到160億，是將近2倍成長，但仍有很多進步成長空間，明年交接給下一任總統時將強調體育重要性，盼台灣好手持續國際賽發光。

2017年台北世大運，「黃金右臂」鄭兆村在台北田徑場擲出亞洲紀錄，為地主留下金牌，加上「最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳傑和陳奎儒等好手們近年國際賽締造佳績，田徑在國內能見度提升不少。

今年杭州亞運跑回唯一田徑獎牌的「最速男」楊俊瀚，昨天也出席田協的重要里程碑，他特別感謝田協從青少年時期就不斷給予的幫助和照顧，讓自己逐步打開視野，「也希望接下來更多的年輕好手可以多多利用，加強自己的能力和技術。」

中華田徑協會昨天舉辦50周年慶祝晚會，蔡英文總統（中）、行政院副院長鄭文燦（左二）都親自出席。圖／中華田徑協會提供
中華田徑協會昨天舉辦50周年慶祝晚會，蔡英文總統（中）、行政院副院長鄭文燦（左二）都親自出席。圖／中華田徑協會提供
中華田協昨天舉辦50周年慶祝晚會，田協理事長葉政彥致詞。圖／中華田協提供
中華田協昨天舉辦50周年慶祝晚會，田協理事長葉政彥致詞。圖／中華田協提供
行政院副院長鄭文燦出席中華田協50周年慶祝晚會。圖／中華田協提供
行政院副院長鄭文燦出席中華田協50周年慶祝晚會。圖／中華田協提供

田徑 楊俊瀚 陳傑

延伸閱讀

體育資源整合 北市大、國體大、台體大簽約締結聯盟

「恐龍最速王」是他！富邦首辦恐龍變裝田徑賽 秒成侏羅紀公園

杭州中考專用？ 跳繩1條賣78元 當局要查

楊俊瀚亞運摘銅 感謝弘光科大物理治療老師協助

相關新聞

網球／跨世代死敵再對決！辛納斷約克維奇台維斯盃21連勝

ATP年終賽才剛對決2次，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和義大利新世代球星辛納（Janni...

田徑／中華田協慶成立50年 總統喊增加體育預算

中華民國田徑協會昨晚舉行成立50周年慶祝晚會，蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦、教育部常務次長林騰蛟等都自出席，理事長葉政...

許汶而愛海樂當「孤泳者」 盼泳渡英吉利海峽寫歷史

「因為喜歡游泳，才開始探索開放水域的挑戰；因為喜歡大海，才開啟泳渡海峽的冒險。」29歲的許汶而臉上總掛著自信燦爛的笑容，...

泳渡海峽選手怎麼吃 許汶而妙喻：就像餵魚秀

泳渡海峽短則4小時，當遇到距離長、洋流強的時候，動輒要費時10幾小時，選手在海上怎麼吃、怎麼補給就很關鍵，擁有豐富經驗的...

海泳科普快筆記 很少遇到鯊魚最怕碰水母

受到好萊塢電影影響，外界認為海泳者的天敵莫過於「海中霸王」鯊魚，但許汶而澄清，其實要遇到鯊魚的機會非常小，「我們最怕的其...

新竹大隘三鄉運動會睽違40年再次舉辦 日本也組團參訪

新竹縣大隘三鄉運動會今天上午在寶山鄉登場，因已40年未舉辦，3鄉寶山鄉、北埔鄉及峨眉鄉都卯足全力拚場，就連日本熊本縣合志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。