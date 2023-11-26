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網球／跨世代死敵再對決！辛納斷約克維奇台維斯盃21連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇在台維斯盃輸球，對自己表現不滿意。美聯社
塞爾維亞「世界球王」約克維奇在台維斯盃輸球，對自己表現不滿意。美聯社

ATP年終賽才剛對決2次，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和義大利新世代球星辛納（Jannik Sinner）台維斯盃再對決，年終賽決賽落敗的辛納上演甜蜜復仇，且是連續瓦解小約3個「賽末點」，不但逆轉球王，還率義大利隊闖進1998年後的首次台維斯盃決賽。

在此之前，小約已經締造台維斯盃21連勝，但辛納展現抗壓性，以6：2、2：6、7：5扳倒強敵，將點數扳平到1：1，接續雙打再和索內戈（Lorenzo Sonego）以6：3、6：4拍下小約和凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），讓義大利先丟1點倒贏兩點，後來居上搶下決賽門票。

台維斯盃連勝告終，塞爾維亞更錯過晉級機會，小約坦言巨大失落，「對我個人來說，非常失望，因為我要扛起責任，顯然我握有3個賽末點，離勝利如此靠近。」他還提到，台維斯盃是代表國家隊的比賽，「當你代表國家卻輸球，苦澀的感覺更多。」

辛納年終賽分組賽就曾擊敗小約，年終賽雖吞敗，台維斯盃再度展現擊敗球王能力，他說：「生涯之戰？我不知道，但毫無疑問這場非常重要。」

辛納表示，隊友給的支持是逆轉小約的一大關鍵，觀眾的歡呼同樣重要，「我非常享受今天的比賽，這是場好比賽，總歸來說，我非常開心讓隊伍能延長戰線到決勝雙打。」

雙打也沒能守成的小約，生涯在台維斯盃已累積44勝，寫下個人另項紀錄，沒能助塞爾維亞尋求2010年後另一冠的他也大氣恭喜義大利，「他們值得勝利，他們打得非常好，尤其是辛納，單、雙打都是，他整場比賽幾乎都沒失手。」

義大利決賽對手是澳洲，去年決賽輸給加拿大的澳洲，今年捲土重來，4強賽拍下芬蘭，連兩年有機會挑戰金盃。

台維斯盃 辛納

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