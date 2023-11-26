海泳科普快筆記 很少遇到鯊魚最怕碰水母
受到好萊塢電影影響，外界認為海泳者的天敵莫過於「海中霸王」鯊魚，但許汶而澄清，其實要遇到鯊魚的機會非常小，「我們最怕的其實是水母。」
許汶而今年10月完成泳渡直布羅陀海峽的挑戰，下個月將挑戰從台灣本島的東港游到小琉球，明年則要先拚從美國一個小島游回本土，接著2025年要挑戰最重要的泳渡英吉利海峽壯舉。
一直在海中挑戰，外界最常聯想的就是會不會被鯊魚攻擊，許汶而笑說：「其實真的沒這麼容易遇到鯊魚，而且我們也都有戒護船在周圍，反而是水母讓我們比較害怕。」
許汶而指出，水母的種類真的太多，每一種毒性又不同，「最可怕的是每個人對於水母的毒性反應也不一樣，可能我只是覺得痛，但另一個人卻會引起休克反應，這些在海中都是相當危險的事情。」
許汶而也回憶起泳渡直布羅陀海峽的美好，她說：「那個區域以鯨豚類的魚最多，我記得後來完賽後，前導船上的人有跟我說，其實在泳渡過程中，旁邊都有一些海豚在伴游，感覺好像很可愛。」
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