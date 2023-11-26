泳渡海峽選手怎麼吃 許汶而妙喻：就像餵魚秀

泳渡海峽短則4小時，當遇到距離長、洋流強的時候，動輒要費時10幾小時，選手在海上怎麼吃、怎麼補給就很關鍵，擁有豐富經驗的許汶而笑說：「真的就跟餵魚秀一樣。」

許汶而今年10月完成泳渡直布羅陀海峽挑戰，原本預計4至4.5小時的「海上行程」，因其他國家的「泳者」出狀況，最後足足花了6個多小時才完賽，如何在海上適時補充食物和能量，是選手能否撐下去的關鍵。

許汶而指出，一般來說泳渡海峽都會有艘前導船和一艘橡皮艇，出發前就要說好多久補給一次，時間到就會吹哨子，選手就要游到橡皮艇旁，船上人員就會把補給品拿給妳，「我每次都笑說真的很像餵魚秀，實際上他們也稱這個時間叫做餵食（Feedingtime）。」

由於泳渡者須長時間待在海中，外界總好奇能否趁著補給時休息一下，許汶而說，因為怕補給時間太久，選手和橡皮艇會被洋流帶走，因此規定必須在30至45秒內吃完喝完就離開，「基本上你連說話的時間都沒有，吞下補給品後就要離開繼續游。」

至於選手能吃什麼，許汶而解釋：「就是一些能量飲、能量棒等，大多是飲品為主，就算泡在大海裡很冷，基本上補給品也不會有熱飲，畢竟都有時間限制，要快點上岸完成目標才是重點。」