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舉重／世界青年錦標賽落幕 黃宜甄、汪凌蓁摘金

中央社／ 台北25日電
果國舉重好手黃宜甄。圖／彰化縣政府提供
果國舉重好手黃宜甄。圖／彰化縣政府提供

在墨西哥瓜達拉哈拉舉行的舉重世青賽落幕，台灣代表隊繼黃宜甄拿下1金1銀1銅後，今天再靠著汪凌蓁以抓舉111公斤、挺舉141公斤、總和252公斤，帶回抓舉、總和2面金牌。

這次在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行的世界青年舉重錦標賽，台灣代表隊派出5男、7女共12名未來之星參賽。

其中，女子組表現亮眼，黃宜甄在競爭激烈、共11人參賽的49公斤級，以抓舉76公斤摘銅、挺舉96公斤鍍銀、總和172公斤摘金。

黃宜甄的父母在她4歲時離異，她的爸爸在幾年前罹癌，也讓家中經濟陷入困境，黃宜甄才希望藉由舉重來改善家境。

另外，最後一天登場的女子87公斤以上級賽事，在這個量級僅6人參賽，汪凌蓁以抓舉111公斤摘金、挺舉141公斤鍍銀、總和252公斤摘金，個人再替台灣帶回2金1銀的佳績。

除了黃宜甄、汪凌蓁有金牌進帳外，還包括今年台南全運會一度威脅到「舉重女神」郭婞淳的小將邱于菱在女子59公斤級挺舉以108公斤獲得銅牌，陳歆寧在71公斤級挺舉以115公斤獲得銅牌；男子組僅有高家輝在109公斤級以上獲得1面挺舉銅牌。

舉重 郭婞淳 全運會

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