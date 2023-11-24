中國羽賽／遭中國球王組合逆轉 麟洋配8強止步

我國羽球男雙搭擋「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在BWF超級750的中國大陸羽球名人賽8強賽遭遇地主球王組合梁偉鏗／王昶，最終以21：17、13：21、15：21遭逆轉，無緣4強。

上周日本名人在首輪爆冷止步的王齊麟／李洋，本周轉戰總獎金115萬美元的中國名人賽，也是兩人在亞運後連續第7周出賽，在一路過關斬將挺進到8強賽後，今天就對上上月底剛登上男雙球王寶座的梁偉鏗／王昶。

王齊麟／李洋與梁偉鏗／王昶曾在今年4月的亞錦賽8強賽碰頭，當時雙方在苦戰三局後由「麟洋配」拿下勝利，而雙方今天再度碰頭王齊麟／李洋依舊佔據上風，在首局一路領先的情況下以21：17先下一城。

第二局雙方則是展開激烈的拉鋸戰，不過在11：11後梁偉鏗／王昶打出一波10：2的攻勢，以21：13扳平戰局；決勝局地主組合乘勝追擊，在一路領先的情況下，最終以21：15勝出，搶下4強賽門票。