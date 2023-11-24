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中國羽賽／重砲攻擊被鎖定 林俊易8強賽遭趙俊鵬逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國「左手重炮」林俊易苦戰3局止步中國羽賽8強。 聯合報系資料照
我國「左手重炮」林俊易苦戰3局止步中國羽賽8強。 聯合報系資料照

總獎金115萬美元的中國大陸羽球名人賽，我國「左手重炮」林俊易今天在8強賽遭遇地主好手趙俊鵬，儘管先搶下首局，但後兩局在急於進攻的情況下反被對手抓住機會反擊，最終以21：18、17：21、15：21敗下陣來，止步於8強。

世界排名第21名的林俊易，這次中國名人賽表現搶眼，包括昨天16強賽爆冷拍落世界排名第2名的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），拿下生涯對戰首勝並晉級到8強。

而今天8強賽則是對上世界排名第35名的趙俊鵬，雙方生涯僅有過一次交手紀錄由林俊易在今年德國公開賽16強賽拿下勝利，不過當時兩人拚戰了3局超過1小時才分出勝負。

雙方今天再度交手依舊是有來有往，林俊易在首局就頻頻向對手加壓進攻，儘管趙俊鵬不斷透過網前吊球想要限制林俊易的進攻，不過林俊易仍是趁著趙俊鵬的幾次回球失誤殺球得分，首局以21：18先下一城。

不過第二局趙俊鵬把握住林俊易急於進攻的心態，反倒是穩定出擊，並抓住林俊易的控球失誤進行反擊，在該局中斷後就一路領先，並以21：17扳平戰局。

決勝局前段林俊易重新調整步調後一度取得7：3領先，不過趙俊鵬維持著與前一局相同的節奏，透過嚴密的防守不斷等待林俊易自身發生失誤，在局中再度要回領先，並且以21：15勝出搶下4強賽門票，林俊易則是止步於8強。

林俊易 羽球

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