扯鈴、踢毽、舞獅都是比賽項目 學校民俗體育競賽明登場

教育部體育署主辦「112學年度全國各級學校民俗體育競賽」，將於明天起於吳鳳科技大學率先登場，今年各項參賽指標皆創下賽史新高，來自全國20縣市532所學校，共計9083人次將齊聚中、南部賽場，在武陣、陀螺、舞龍、醒獅、扯鈴、踢毽、跳繩及撥拉棒等13個項目中，大展身手。

體育署依據國民體育法施行細則第3條，長年推展校園民俗體育活動，培養學生終身學習與運動習慣，並委託國立台南大學及國立體育大學辦理輔導民俗體育扎根學校、青年教師到校教學與製作教學影片、培育師資與裁判，以及舉辦民俗體育競賽等，持續將民俗體育向下扎根，除傳承我國固有傳統體育活動及文化外，同時達到提升學生運動人口之目的。

今年參賽人次成長幅度最明顯、總人次高居第2的跳繩項目，賽制包括花式及競速，各有觀賞重點，其中注重技巧展現的花式個人賽，在不到2分鐘內應完成前迴旋、後迴旋、軸心迴旋跳、交叉迴旋等多達8種動作，同時須兼顧美感、流暢性及創意，台北市立大學A、B兩隊去（111）年以精湛的技藝，獲得評審一致好評，雙雙拿下男子大專組特優成績，期待今年能再次驚豔全場。

而展現速度的競速團體項目（1分鐘內連續跳躍累計次數），去年男子組唯二成績突破200次並列特優的台中市東勢國中及高雄市大寮國中，今年將再挑戰賽史紀錄204次；同樣以速度取勝的個人開叉跳一迴旋，係由一迴旋與交叉繩組合而成的動作，獲體育署111-112學年度民俗體育扎根學校計畫補助的金門縣金寧國中（小），去年男、女子組均表現優異，且女子組以134次獨占鰲頭，今年將再度強勢挑戰本島選手。

為提升花式展演的基礎技術熟練度，今年扯鈴項目特別增設雙人迴旋互拋競速項目，需在最短時間內完成左右甩鈴、鷂子翻身、仰甩、左（右）迴旋、拋鈴換位等動作；本屆各級學校共有61組團隊參賽切磋。

踢毽為我國推展學校民俗體育歷史最悠久的項目之一，賽制包含個人花式、個人／團體限時計次、個人／雙人對抗賽等，其中個人限時計次賽為3分鐘內，採左右腳連續對稱踢次數計算，不限動作招式，去年國中男子組為彰化縣內戰，最終由彰興國中、鹿港國中及精誠高中各取得1席特優，期待今年其他縣市選手加入戰局，互相激勵、突破個人最佳成績。

本屆賽事依往例分項目於兩個週末、兩地舉行，明天起2天在吳鳳科技大學進行文陣、踢毽、撥拉棒、砌磚、流星球、舞龍、醒獅、台灣獅、客家獅等9個項目，12月1至3日在國立台南大學進行扯鈴、跳繩、武陣、陀螺等4個項目。