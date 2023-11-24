中國羽賽／因傷退賽後發文報平安 戴資穎：希望能趕上年終賽

BWF超級750系列的中國羽球名人賽16強賽，我國一姊戴資穎面對地主好手張藝曼，在決勝第三局落後的情況下再度因傷退賽，無緣8強，賽後在社群表示該好好休息一下了，也希望能趕上年終賽。

戴資穎與張藝曼前兩局打成平手，第三局前段雙方依舊打得相當拉鋸，不過在張藝曼以11：8領先進入技術暫停後，戴資穎因為膝蓋不適決定再次退賽，離場前臉上也留下遺憾表情。

知道外界關心她的傷情，戴資穎賽後也在IG po文要大家放心：「該好好休息一下了，謝謝幫我加油的大家，希望能趕快復原，趕上年終賽！」

網友也紛紛留言為戴資穎打氣，希望她養好身體再復出比賽。而羽球年終賽將在12月13日在杭州開打，小戴還有近3周可以休息。