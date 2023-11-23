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中國羽賽／與張藝曼一路拉鋸 戴資穎卻連兩周傷退

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供(資料照)

BWF超級750系列的中國羽球名人賽今天展開16強賽程，我國一姊戴資穎迎戰世界排名第17名的地主好手張藝曼，在前兩局打完雙方戰成平手後，戴資穎卻在第三局落後的情況下再度因傷退賽，無緣8強。

在上周日本名人賽因膝蓋不適傷退的戴資穎，本周轉戰總獎金115萬美元的中國名人賽，在首輪先是21：17、21：13直落二擊敗泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），今天則是遭遇今年泰國公開賽冠軍張藝曼。

戴資穎生涯與張藝曼有過4次交手紀錄，不僅拿下4連勝且一局未失，而今天雙方再度碰頭戴資穎卻與對手打得拉鋸，首局前段甚至以5：8落後，不過在局中打出一波5：0逆轉後，就不曾再讓張藝曼超前，並以21：18先下一城。

第二局張藝曼再度發起攻勢，開賽後取得5：2領先，儘管戴資穎一度反超前比數，但張藝曼局中一波5：0攻勢再要回領先，而兩人也在局末展開一來一往的拉鋸，最終張藝曼也以21：19扳平戰局。

第三局前段雙方依舊打得相當拉鋸，不過在張藝曼以11：8領先進入技術暫停後，戴資穎似乎因為身體不適決定再次退賽，連續兩周賽事都以傷退收場，而在離場前戴資穎臉上也留下遺憾表情。

戴資穎 羽球

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